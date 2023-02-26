«Лацио» — «Сампдория». Римляне продолжат раздражать «Милан»

Небесно-голубые ещё могут рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов.

27 февраля состоится матч Серии А «Лацио» — «Сампдория». Начало – в 22:45 мск. В «Фонбет» уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.43. Успех «Сампдории» оценивается в 8.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.40.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Лацио» — «Сампдория» 27 февраля 2023 года

Букмекеры сомневаются, что встреча «Лацио» — «Сампдория» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если обе команды забьют, то сыграет коэффициент 2.12. Поставить на победу «Лацио» со счётом 2:0 в букмекерской конторе «Фонбет» можно с коэффициентом 6.00. За регистрацию каждый пользователь получит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Лацио» — «Сампдория» (27.02.2023)

В понедельник вечером «Лацио» принимает «Сампдорию» на «Стадио Олимпико». Хозяева поля стремятся повысить свои шансы на попадание в Лигу чемпионов в Серии А.

Римляне сейчас выглядят реальным пртендентом на место в зоне ЛЧ, так как занимают пятую строчку в таблице и на два очка отстают от «Милана», который занимает четвёртое место.

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В своей последней игре команда из столицы Италии сыграла вничью со счётом 0:0 с «Клужем» в последнем матче Лиги конференции и вышла в последнюю 1/8 финала соревнования.

В последнее время «Лацио» не отличался особой стабильностью, но команду Маурицио Сарри трудно обыграть в Серии А, она уступила только в одном из восьми последних матчей в итальянском первенстве.

Недавняя домашняя форма римлян была крайне нестабильна, так как «Лацио» выиграл только в двух из семи последних матчей на своём поле.

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«Сампдории» очень нужна победа, так как она находится на 19-м месте в таблице Серии А, в восьми очках от зоны комфорта. Домашнее поражение в матче с «Болоньей» со счётом 1:2 в последнем матче чемпионата означает, что «Сампдория» не выигрывает в семи матчах Серии А, потерпев за это время пять поражений.

Плохая оборона стала основной причиной последних неудачных результатов, так как «Сампа» пропускала не менее двух голов в трёх из последних четырёх матчей Серии А.

Неудивительно, что, учитывая положение клуба в таблице, Сампдория» в последнее время демонстрирует неудовлетворительные результаты на выезде, не выигрывая на протяжении четырёх встреч, с учётом всех соревнований.

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Мы прогнозируем, что «Лацио» одержит победу в матче с крупным счётом и усилит свои шансы на попадание в четвёрку, одновременно усугубляя проблемы «Сампдории». Рекомендуем ставку на победу римлян с форой (-1.5) за коэффициент 2.25 по линии «Фонбет». Букмекерская контора даёт фрибет 2000 рублей всем зарегистрировавшимся пользователям.

Ставка: победа «Лацио» с форой (-1.5) за 2.25.

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