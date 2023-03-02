«Челси» — «Лидс». Поттер наконец выиграет, но угроза увольнения останется

4 марта состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Лидс Юнайтед». Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже дали прогноз. Аналитики «Фонбет» считают фаворитами хозяев поля: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.62. Победу гостей оценили в 5.50. На ничью предлагают коэффициент 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Лидс Юнайтед» 4 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Челси» – «Лидс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85. Вы можете скачать приложение «Фонбет», получить фрибет 2000 рублей и использовать его на эту игру.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Лидс» (04.03.2023)

После серии из пяти игр без побед в АПЛ «Челси» оказался на 10-м месте в таблице: от зоны Лиги чемпионов отставание уже 14 очков. Неудивительно, что слухи об отставке Грэма Поттера нарастают. Но у их соперников дела ещё хуже: «Лидс» находится на 17-м месте, лишь одно очко отделяет команду от зоны вылета из АПЛ. А идущий последним «Саутгемптон» отстаёт всего на четыре очка.

В прошлые выходные «Челси» проиграл в матче с «Тоттенхэмом» со счётом 0:2. Серия поражений во всех турнирах достигла трёх матчей. А безвыигрышная серия команды Грэма Поттера достигла уже шести встреч. Лондонцы выиграли только две из своих последних 15 игр. Есть большие проблемы в атаке: «Челси» не может забить уже три матча, а в последних шести играх «аристократы» сподобились всего на один мяч. Кризис налицо, но это неудивительно: Поттер имеет дело с практически полностью обновлённой командой, которой нужно время, чтобы сыграться.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Лидс» в минувшие выходные одержал важнейшую победу над одним из конкурентов — «Саутгемптоном». Этот успех прервал безвыигрышную серию из 10 матчей. Правда, тут же последовало поражение от «Фулхэма» со счётом 0:2 в пятом раунде Кубка Англии, но Хави Грасии сейчас не до кубковых турниров: нужно решать задачу по сохранению прописки в элите. «Лидс» выиграл только 3 из своих 16 последних матчей во всех турнирах.

Интересно, что в первом круге АПЛ «Лидс» разгромил «Челси» со счётом 3:0. Но это было ещё в августе. И это единственное поражение лондонцев в девяти последних очных встречах.

В списке травмированных у «Челси» Эдуард Менди, Сесар Аспиликуэта, Н'Голо Канте, Кристиан Пулишич, Тьяго Силва и Армандо Броя. У «Лидса» не сыграют Родриго, Адам Форшоу и Стюарт Даллас.

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Да, «Челси» плох в последнее время, но когда-то количество должно перерасти в качество. Материал у Грэма Поттера неплохой, результат должен прийти. Правда, одна победа не гарантирует тренеру сохранение поста. Сделаем ставку на сухую победу «Челси». «Фонбет» даёт на такой исход коэффициент 2.20. Скачайте приложение «Фонбет», получите фрибет 2000 рублей и используйте его для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: сухая победа «Челси» за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 8.68.

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