«Наполи» — «Лацио». Кварацхелия забыл про паузы

Интересно, что неаполитанцы, даже имея громадный отрыв в таблице от преследователей, не собираются делать остановок.

3 марта состоится матч 25-го тура Серии А «Наполи» — «Лацио». Начало игры – в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66, а победа римлян оценивается аналитиками в 5.90. Ничья доступна за 4.30.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Лацио» 3 марта 2023 года

Букмекеры не определились, насколько результативным будет матч «Наполи» — «Лацио»: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.99, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.00. На гол «Наполи» дают коэффициент 1.13. Если забьёт «Лацио», сыграет коэффициент 1.64. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 25-го тура Серии А «Наполи» — «Лацио» (03.03.2023)

Программу 25-го тура Серии А открывает матч на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Безоговорочный лидер чемпионата «Наполи» принимает римский «Лацио». После того как преследующий неаполитанцев «Интер» оступился в последнем туре в Болонье, отрыв «Наполи» от двух миланских клубов вырос до 18 очков. «Лацио» отстаёт на 20.

Однако команда Лучано Спаллетти не собирается сбавлять обороты, даже несмотря на занятость в Лиге чемпионов. «Наполи» выиграл в 19 из 20 последних матчей чемпионата Италии. Последние восемь встреч в Серии А закончились с суммарным счётом 21:2, и это при том, что в соперниках были не только команды из нижней половины таблицы, но также «Ювентус» (5:1) и «Рома» (2:1).

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Победная серия на своём стадионе составляет уже девять игр. Лишь в двух из восьми последних домашних матчей Серии А «Наполи» забивал менее трёх мячей. Высокая результативность стала залогом домашних побед, ведь в трёх из четырёх последних встреч в Неаполе голкиперу хозяев Алексу Мерету не удавалось сохранить свои ворота на замке.

Руководство «Наполи» не может нарадоваться результативностью лидеров – центрфорварда Виктора Осимхена и грузинского вингера Хвичи Кварацхелии. По сведениям итальянской прессы, оба игрока уже приняли предложение остаться в клубе с повышением зарплаты.

Встреча «Наполи» с «Лацио» будет тактической дуэлью двух именитых итальянских тренеров — Лучано Спаллетти и Маурицио Сарри. Это будет уже четвёртый матч возрастных специалистов друг с другом во главе этих клубов. Три предыдущих игры остались за Спаллетти – 4:0, 2:1 и 2:1.

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Маурицио Сарри проводит в «Лацио» традиционно хорошую работу. Римляне всего на два очка отстают от дуэта миланских клубов и имеют шансы финишировать вторыми. Однако результаты последних матчей настораживают. «Лацио» выиграл только в четырёх из девяти встреч после возобновления сезона.

Последние несколько недель прошли для «Лацио» на позитиве – две сухие победы в Серии А (над «Салернитаной» и «Сампдорией») и выход в 1/8 финала Лиги конференций в матчах с румынским «Клужем». На этом отрезке из четырёх встреч «Лацио» не пропустил ни одного мяча. Впрочем, игры с «Наполи» — это совсем другая история.

В семи последних встречах во всех турнирах «Наполи» выигрывал со счётом 2:0, 3:0 или 2:1. Учтём также, что лишь в 1 из 11 последних официальных игр с участием «Лацио» забивалось более двух мячей. Понимая силу соперника, Маурицио Сарри сделает ставку на оборону, но тщетно. Поставим на победу «Наполи» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.28.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Лацио» 3 марта 2023 года

Лучано Спаллетти любит обыгрывать не только Маурицио Сарри, но и остальных тренеров Серии А. Таких побед в чемпионате у «Наполи» набралось уже 21 в 24 матчах. «Лацио» в последнее время не похож на команду, которая смогла бы отобрать у лидера очки, но попытку засушить игру мы увидим. 2:0, 3:0 или 2:1 — рабочие варианты для этой встречи.

Ставка: победа «Наполи» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.28.

Экспресс с коэффициентом 8.00.

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