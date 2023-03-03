«Ахмат» — «Оренбург». Пришло время для Агаларова

Ташуев сказал, что в предсезонке они наигрывали Гамида, а теперь наступил его черёд доказать, что он бомбардир!

4 марта состоится матч 18-го тура РПЛ «Ахмат» – «Оренбург». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу команды из Грозного можно с коэффициентом 2.11. Успех оренбуржцев оценивается аналитиками в 3.18. Поставить на ничью предлагают за 3.72.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура РПЛ «Ахмат» — «Оренбург» 4 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ахмат» – «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура РПЛ «Ахмат» — «Оренбург» (04.03.2023)

Российский футбол выходит с каникул. В ближайший уикенд состоится 18-й тур Премьер-Лиги. На субботу запланированы четыре матча, один из которых пройдёт в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена», где одноимённый клуб примет «Оренбург». Стартовый свисток будет дан в 16:30 мск.

«Ахмат» завершил первый круг чемпионата России на шестой строчке, отстав от лидирующей тройки уже на девять очков. В конце сентября руководство клуба пригласило на пост тренера Сергея Ташуева после провального старта, и с тех пор команда не теряла очки более чем в двух турах подряд.

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Ташуев продолжил привычный курс, стараясь играть в атакующий футбол с хорошим прессингом. Добиваться результата получалось далеко не всегда, особенно с соперниками, умеющими грамотно использовать свободные зоны при контратаках, но давить грозненцы научились. Чего только стоят победы в матчах с «Динамо», «Краснодаром» и даже «Зенитом» (2:1) на выезде.

У «Ахмата» отнюдь не лучшая атака РПЛ, однако стабильно минимум два гола за матч он забивал в 9 из 17 туров. Сейчас хозяева являются единственным клубом лиги, который имеет нулевой баланс забитых и пропущенных мячей. Стандартный тотал в три гола пробивался в 14 из 17 матчей чемпионата.

Во время зимних сборов подопечные Ташуева провели девять контрольных встреч и уступили в них всего дважды – белградскому «Партизану» (1:3) и «Нефтехимику» (0:1). В нападении особенно ярко себя показали Гамид Агаларов и Лечи Садулаев – они же забили первые голы в официальном матче 2023 года, обыграв в Кубке России «Уфу» (2:1).

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«Оренбург» под руководством Марцела Лички точно готов поддержать атакующий порыв хозяев. Сейчас «газовики» одна из лучших атакующих команд Премьер-Лиги. В первой половине сезона в матчах с её участием никогда не бывало скучно – чего стоят невероятное поражение со счётом 0:8 в Санкт-Петербурге и победа с разгромным счётом в играх с «Сочи» (4:1) и «Краснодаром (5:1). Более того, в октябре удалось дважды обыграть «Ахмат» 2:1 и 4:2.

Гости забили 33 гола – больше только у безоговорочных лидеров «Спартака» и «Зенита». Важно отметить, что сейчас «Оренбург» будет вынужден перестраиваться, ведь зимой он потерял лучшего бомбардира – Владимир Писарский забил 14 голов, возглавил гонку бомбардиров и ушёл в «Крылья Советов». Да, в команде всё ещё есть яркие легионеры Химми Марин и Брайан Мансилья, но адаптироваться придётся.

Укреплять нападение в трансферное окно клуб не стал, однако среагировал на проблемы в обороне. Был подписан аргентинский защитник Матиас Перес, призванный стабилизировать игру у своих ворот. Это действительно важно, ведь в ответ на бешеную результативность у «Оренбурга» худшие показатели пропущенных мячей – 37, что больше всех.

Как показали товарищеские матчи зимой, оренбуржцы всё так же верны себе: сыграли вничью со счётом 3:3 с «Динамо» и «Крыльями Советов», а ещё повеселились с «Торпедо» (4:3) и «Химками» (5:2). Стоит отметить, что особенно мощно себя проявили Дмитрий Воробьёв и Мансилья – на счету нападающих семь голов.

Этот матч важен для обеих команд, ведь они находятся рядом в турнирной таблице с разницей в одно очко. «Ахмат» постарается играть дома с позиции силы, оказывая давление на соперника постоянно. «Оренбург» с радостью будет жалить на контратаках, поэтому голов болельщики в Грозном должны увидеть немало. В то же время хозяева, в отличие от оренбуржцев, не забывают про оборону и в ключевой момент дожмут. Хорошо смотрится ставка «Ахмат» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 2.38.

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Интересно, что Ташуев высказался о Гамиде. Тренер «Ахмата» отметил, что в контрольных встречах они наигрывали Агаларова, а теперь у него будет шанс доказать, что они взяли бомбардира! Также он добавил, что нападающий хорошо проявил себя на сборах и теперь на него рассчитывает вся команда.

Прогноз и ставка на матч 18-го тура РПЛ «Ахмат» — «Оренбург» 4 марта 2023 года

В первом же туре после возобновления чемпионата России по футболу нас ждёт матч двух самых весёлых команд из середины таблицы. «Ахмат» намерен оторваться от «Оренбурга» и взять реванш за двойное поражение в РПЛ и Кубке России в октябре. Дома грозненцы не станут осторожничать, поэтому у обороны гостей вновь будут серьёзные проблемы. Впереди им есть чем ответить, несмотря на потерю лучшего бомбардира. Однако рассчитывать на три очка пока не приходится.

Ставка: «Ахмат» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.38.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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