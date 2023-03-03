Джон Джонс — Сириль Ган. Американец будет зажигать в Вегасе

В ночь с 4 на 5 марта состоится турнир UFC 285, который пройдёт на «T-Mobile Arena» в городе Лас-Вегас (Невада, США). В главном бою вечера Джон Джонс (26-1) и Сириль Ган будут биться за чемпионский пояс в тяжёлом весе. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитом Джонса: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.62. Успех Сириля Гана оценён экспертами в 2.36. Ставки на ничью принимаются за 55.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на бой Джон Джонс — Сириль Ган

В «Фонбет» считают, что поединок Джон Джонс – Сириль Ган будет продолжительным: тотал больше 2.5 раунда идёт за 1.27, а тотал меньше 2.5 раунда — за 3.60. Ставки на полный бой принимаются с коэффициентом 1.80. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на бой Джон Джонс — Сириль Ган (05.03.2023)

Джон Джонс совершает своё долгожданное возвращение в октагон на UFC 285, но на этот раз в другой весовой категории и с новым титулом, за который ему предстоит бороться. Он доминировал в полутяжёлом весе UFC в течение нескольких лет, но теперь набрал килограммы и намерен доминировать и в тяжёлом весе.

Талантливый кикбоксёр и бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе Сириль Ган — тот человек, который стоит на пути Джонса к его легендарному наследию. Ган был так близок к завоеванию титула в бою с Нганну в прошлом году, и теперь у него есть вторая возможность завоевать его и стать неоспоримым чемпионом UFC в тяжёлом весе.

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Поединок Джон Джонс – Сириль Ган интересен по многим причинам. Мы не только увидим возвращение лучшего бойца, которого когда-либо видел спорт смешанных единоборств, но и столкнёмся с новым соперником в весовой категории, где его габариты не являются таким уж большим преимуществом.

Сириль Ган — свирепый, но расчётливый боец, который может наносить тяжёлые удары под любым углом, если ему представится такая возможность. Неважно, что это — кулак, колено или локоть — в распоряжении Гана полный ударный арсенал, и он использует его множеством впечатляющих способов.

К сожалению для него, он выступает против одного из лучших бойцов в защите, которых когда-либо видел этот вид спорта. Конечно, много говорилось о креативных ударах Джонса и его разрушительных приёмах в концовке боя. Однако, где Джонс действительно превосходит своих соперников, так это в умении заставить их промахнуться, а затем парировать столь же сильный удар.

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Главным оружием Джонса в этом бою будет его борьба, так как он должен быть в состоянии повалить Гана на землю. В конце концов, Нганну сумел сделать это во время своего титульного боя против Сириля, а он даже близко не является таким борцом, как Джонс.

Ган, конечно, будет стараться и даже может доставить Джонсу некоторые неприятности, но в конечном итоге у него не хватит защиты от тейкдаунов, чтобы остановить Джонса, если он решит перевести бой в партер.

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