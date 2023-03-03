«Ростов» — «Локомотив». Дзюба докажет Карпину свою необходимость для сборной

Артём не раз говорил в своём интервью, что недоволен тем, какой состав берёт на международные игры Валерий Георгиевич.

4 марта состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Локомотив». Начало игры — в 19:30 мск. «Фонбет» в своих прогнозах отдаёт предпочтение хозяевам: поставить на победу ростовчан можно с коэффициентом 2.13. Успех москвичей оценён экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив» 4 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив» может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70. Поставить на победу «Ростова» со счётом 1:0 в букмекерской конторе «Фонбет» можно за 8.00. Каждому, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата России «Ростов» — «Локомотив» (04.03.2023)

Российская Премьер-Лига возвращается после зимнего перерыва. На 4 марта запланированы четыре встречи. В самой поздней из них на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону померяются силами местный «Ростов» и московский «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главный арбитр — Сергей Карасёв.

«Ростов» замечательно провёл первую половину сезона. За 17 туров он потерпел поражения лишь в двух встречах и в пяти сыграл вничью. Таким образом, команда расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от занимающего вторую строчку «Спартака» составляет всего одно очко.

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Тем не менее зимний перерыв, похоже, выбил жёлто-синих из ритма. Сборы они провели очень плохо. Во всех трёх встречах в Зимнем кубке РПЛ потерпели поражения. Сначала уступили «Спартаку» (0:0, 1:2 пен.). Затем разгромно проиграли «Сочи» (0:3) и «Краснодару» (0:4).

Полагалось, что Валерий Карпин проведёт работу над ошибками и исправит все недочёты до возобновления РПЛ. Однако в Кубке России его подопечные показали себя больше с негативной стороны. Они уступили по сумме двух матчей в 1/4 финала Пути РПЛ «Уралу» (1:1 и 1:2). По игре екатеринбуржцы смотрелись намного лучше.

Примечательно, что после первой встречи с «Уралом» Карпин раскритиковал домашний стадион своей команды. Он отметил, что из-за климатических условий на «Ростов Арене» невозможно играть в нормальный футбол. Погода вынуждает постоянно вступать в борьбу. В данном компоненте «Ростов» не очень силён.

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Для «Локомотива», полностью провалившего первую половину сезона, это неплохой шанс зацепиться за очки. На данный момент клуб находится в шаге от зоны вылета — на 14-й строчке в турнирной таблице. За 17 туров он добыл лишь три победы, а также четыре раза сыграл вничью.

Красно-зелёным позарез нужны очки. С целью выбраться из кризиса руководство назначило на должность главного тренера Михаила Галактионова. Также железнодорожники подписали ряд новичков — Илью Лантратова, Сергея Пиняева, Максима Глушенкова, Хермана Конти, Артёма Дзюбу и Игоря Смольникова.

Обновлённый «Локомотив» довольно неплохо провёл сборы. В семи товарищеских матчах он потерпел только одно поражение, а также один раз сыграл вничью. Во всех остальных встречах красно-зелёные одержали результативные победы, в том числе с «Сочи» (2:0) и «Уралом» (2:1).

Железнодорожники местами неплохо смотрелись во встречах 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком». В обоих матчах они потерпели поражения. Сначала уступили 0:1. Затем — 2:4. Результаты и счёт вполне закономерны. Красно-белые продемонстрировали более качественный командный футбол. Выиграли абсолютно по делу.

С другой стороны, если бы не несколько противоречивых эпизодов во второй игре, всё могло сложиться несколько иначе. Речь идёт о неназначенном в ворота «Спартака» пенальти на 42-й минуте, а также о ситуации со вторым голом красно-белых. Главный арбитр встречи трактовал все спорные моменты в пользу «Спартака».

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В этот раз в качестве судейства нет поводов сомневаться. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с небезызвестным Сергеем Карасёвым. Стоит отметить, что у железнодорожников наверняка имеется запредельная мотивация избежать вылета в Первую лигу. Да и работа Галактионова, кажется, постепенно начинает приносить плоды. Улучшения бросаются в глаза.

Весьма вероятно, красно-зелёным удастся как минимум зацепиться за ничью в грядущем матче. Х2 принимается с коэффициентом 1.70 по линии «Фонбет». Там же всем зарегистрировавшимся пользователям будет доступен фрибет 2000 рублей. Потратить его можно в приложении.

Ещё больше верится в победу «Локомотива» после интервью Дзюбы, которое получило широкий резонанс. Там он неоднократно говорил о взаимоотношениях с Карпиным и о том, что тот неправильно работает со сборной. В первую очередь Артём был недоволен тем, что Валерий Георгиевич вызывает футболистов, которые этого не заслужили. Также форвард не раз отметил, что он обожает выходить и в конкретных матчах, конкретным людям что-то доказывать. Так совпало, что сразу после интервью выпала возможность сыграть с «Ростовом». Докажет, что нужен сборной во встречах с Ираном и Ираком?

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Локомотив» 4 марта 2023 года

«Ростову» тяжело даются выступления в текущих погодных условиях. Жёлто-синие плохо провели сборы, а также потерпели закономерное поражение в Кубке России. Думается, обновлённый «Локомотив» как минимум не проиграет в предстоящем матче. Зимние изменения заметно взбодрили железнодорожников.

Они классно показали себя на сборах, а также местами неплохо смотрелись в матчах со «Спартаком». Дополнительной мотивации красно-зелёным искать не нужно, ведь есть по одну сторону Дзюба, а Карпин по другую! Ставим на то, что «Локомотив» не проиграет с коэффициентом 1.70 по линии «Фонбет». За регистрацию пользователи получат фрибет 2000 рублей и смогут поставить его в приложении.

Ставка: «Локомотив» не проиграет за коэффициент 1.70.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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Прогноз на матч «Спартак» — «Урал» с коэффициентом 2.60.

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Прогноз на матч «Зенит» — «Пари НН» с коэффициентом 3.70.