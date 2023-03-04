Джон Джонс — Сириль Ган. Кто станет самым плохим парнем?

В ночь с 4 на 5 марта состоится турнир UFC 285, который пройдёт на «T-Mobile Arena» в городе Лас-Вегас (Невада, США). В главном бою вечера Джон Джонс (26-1) и Сириль Ган будут биться за чемпионский пояс в тяжёлом весе. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитом Джонса: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.62. Успех Сириля Гана оценён экспертами в 2.36. Ставки на ничью принимаются за 55.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на бой Джон Джонс — Сириль Ган

В «Фонбет» считают, что поединок Джон Джонс – Сириль Ган будет продолжительным: тотал больше 2.5 раунда идёт за 1.27, а тотал меньше 2.5 раунда — за 3.60. Ставки на полный бой принимаются с коэффициентом 1.80. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на бой Джон Джонс — Сириль Ган (05.03.2023)

После трёхлетнего перерыва Джон Джонс возвращается в UFC, но в тяжёлом весе. Джонс, которого многие считают главным героем современного ММА, провёл 13 защит титула в полутяжёлом весе. В мае этого года ему исполнится 36 лет, и за свою карьеру в UFC он провёл 27 боёв.

Сириль Ган — идеальный соперник для проверки авторитета Джонса в 2023 году. Ган — активный нападающий, и его подход к нанесению ударов чем-то напоминает подход Джонса. Каждый его удар направлен на то, чтобы обезоружить противника, не растрачивая энергию впустую.

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Есть большая вероятность, что бой продлится один-два раунда. Затем Ган может начать превосходить Джонса, особенно с учётом дополнительного веса соперника.

Если говорить о всесторонних навыках ММА, то Джонс явно имеет преимущество. К возвращению Джонса есть много вопросов, его последние выступления до 2018 года не были такими доминирующими, как прежде. Затем добавим к этому усиленные тренировки, чтобы впервые драться в тяжёлом весе.

Учитывая всё вышесказанное, Джонс, скорее всего, на UFC 285 будет стремиться смешивать свои разнообразные удары с борьбой. Грег Джексон, как всегда, будет в углу Джонса, а если ему будет помогать ещё и Генри Сехудо, вы можете быть уверены, что у Джонса будет надёжный план действий.

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Последнее поражение Ган потерпел в бою с Нганну, в котором Фрэнсис с третьего раунда перешёл в режим борьбы и начал доминировать над французом. У Сириля не было ответа на борцовские возможности соперника, и мы ожидаем, что он будет работать над защитой от тейкдаунов.

После этого поражения Ган вернулся в 2022 году, чтобы сразиться с Таем Туивасой на UFC Paris. Ган выглядел собранным и невозмутимым после боя в начале года, победив Туивасу в третьем раунде.

Одна из лучших ставок на UFC 285 между Ганом и Джонсом — это то, что бой пройдёт на дистанции. Оба бойца предпочитают работать в стойке, но не обладают мощным ударом для данной весовой категории. Ожидаем, что Джонс будет заставлять Гана импровизировать, нанося по нему уверенные удары, смешивая грэпплинг и борьбу.

Букмекерская контора «Фонбет» предлагает коэффициент на победу Джонса решением судей – 3.75. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: Джонс победит решением судей за 3.75.

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