«Ливерпуль» — «МЮ». Рашфорд будет скромен

Подопечные тен Хага рассчитывают на победу и готовились к игре, но феерии голов ждать не стоит.

5 марта состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Победа «МЮ» оценена в 2.85. Заключить пари на ничью предлагается за 3.80.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 5 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.30. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.56. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.43.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» (05.03.2023)

Матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится 5 марта в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главный судья — Энди Мэдли.

«Ливерпуль» переживает тяжёлые времена. За 15 официальных матчей после возобновления клубного сезона команда Юргена Клоппа выиграла лишь шесть раз. Три встречи завершились ничейным результатом, а в остальных шести она уступила.

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В итоге красные вылетели из Кубков и близки к завершению выступлений в Лиге чемпионов. В камбэк на «Сантьяго Бернабеу» после поражения со счётом 2:5 верится с трудом.

Можно долго рассуждать о причинах кризиса. Начиная с эпидемии травм и игровой стагнации центральных полузащитников и заканчивая проблемами в завершающей стадии на фоне тяжёлой адаптации звёздных новичков. Вывод один — команда нуждается в перестройке с курсом на омоложение.

Юрген Клопп смог найти баланс в средней линии благодаря сочетанию Стефан Байчетич — Фабиньо — Джордан Хендерсон. Вернувшийся в состав Диогу Жота добавил вариативности на левом фланге атаки, составляя конкуренцию Дарвину Нуньесу. Прогресс в атаке налицо – в последних четырёх матчах АПЛ игроки нанесли 55 ударов, из которых 23 пришлись в створ ворот. Забили шесть голов.

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Красные в последних турах чемпионата Англии решили проблему с обороной, отыграв на ноль в матчах с «Эвертоном» (2:0), «Ньюкаслом» (2:0), «Кристал Пэлас» (0:0) и «Вулверхэмптоном» (2:0). Благодаря этому «Ливерпуль» поднялся на шестое место, а отставание от замыкающего топ-4 «Тоттенхэма» составляет лишь шесть очков. Однако у команды Юргена Клоппа есть ещё игра в запасе.

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд отмечает, что последние успехи вернули команде веру в достижение цели финишировать в зоне Лиги чемпионов. Учитывая, что в текущем сезоне лишь «Лидс» и «Реал» смогли покинуть «Энфилд» в качестве победителей, недооценивать хозяев не стоит.

Ещё недавно конфликт между Криштиану Роналду и Эриком тен Хагом вызывал бурную реакцию в спортивном сообществе, но именно после ухода звёздного португальца нидерландский специалист сумел наладить благоприятную атмосферу для дальнейшего прогресса команды на базе дисциплины и соблюдений требований во время тренировочного процесса.

Качественное преобразование отмечает Алекс Фергюсон. Он стал чаще посещать матчи с участием «МЮ» и благосклонно относится к Эрику тен Хагу, удостоив его ужина и первым поздравив его с победой в Кубке лиги Англии, посетив «Уэмбли».

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред отмечает, что нидерландский специалист вернул команде менталитет победителей и вдохнул в игроков особую энергию. Его подопечные поверили в собственные силы и убедились, что, даже выйдя на поле со скамьи запасных, они могут повлиять на результат. В частности, 20 голов во всех официальных турнирах забили футболисты, вышедшие на замену.

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После победы в Кубке лиги Маркус Рашфорд сказал, что надеется, что она станет первой на пути к завоеванию других трофеев. Собственно, «МЮ» продолжает борьбу во всех соревнованиях. В Кубке Англии команда пробилась в 1/4 финала, а из реальных конкурентов в борьбе остался лишь «Ман Сити».

В АПЛ отставание от лидера составляет 11 очков, но на фоне имеющейся игры в запасе и потрясающей игровой формы команды борьба за чемпионство не кажется недостижимой целью.

«Манчестер Юнайтед» пребывает в более функциональном состоянии. В последнем матче с «Вест Хэм» Эрик тен Хаг прибегнул к глубокой ротации состава, готовясь к грядущей встрече. «Ливерпуль» улучшил своё положение в турнирной таблице благодаря последним успехам, но о стабилизации игровой ситуации в стане красных говорить ещё рано. Мы бы рекомендовали заключить пари на ничью или победу «Манчестер Юнайтед» через тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.40.

Прогноз и ставки на матч 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 5 марта 2023 года

«Ливерпуль» в четырёх турах набрал 10 очков и ни разу не пропустил. За счёт прогресса Маркуса Рашфорда и в целом «МЮ» последние месяцы клуб провёл в более стабильном ключе. К грядущей встрече лидеры команды подходят отдохнувшими и готовыми к борьбе. При таких раскладах рекомендуем ставку на ничью или победу «МЮ» через тотал меньше 3.5 мяча за 2.40.

Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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