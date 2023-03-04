«Сан-Хосе» — «Вашингтон». Овечкин прокладывает дорожку в плей-офф

5 марта состоится матч НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.15, а успех «Шаркс» идёт за 2.85. На ничью предлагают поставить за 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз» 5 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.08. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 12.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Сан-Хосе» — «Вашингтон» (05.03.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 5 марта запланировано девять встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между «Сан-Хосе» и «Вашингтоном», который пройдёт на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Сан-Хосе» располагается на 15-й строчке Запада, набрав 48 очков за 62 встречи. Отставание от зоны плей-офф колоссальное, но теоретические шансы ещё не упущены. Однако клуб потерпел поражения в 8 из 10 последних матчей.

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Накануне «Сан-Хосе» проиграл в матче с «Сент-Луисом» (3:6), лидируя после первого периода со счётом 2:0. Гости не растерялись, во втором периоде забросили четыре шайбы и две в третьем. Стараний Александра Барабанова, который забросил шайбу и отдал передачу в матче, набрав 39-е очко в сезоне, оказалось недостаточно. Таким образом, клуб потерпел поражение в четырёх матчах подряд.

«Вашингтон» в последнее время тоже выступает не лучшим образом, проиграв в семи из девяти последних встреч. Накануне клуб не без труда обыграл на выезде «Анахайм»(3:2 ОТ), Александр Овечкин нанёс три броска в створ, применил два силовых приёма и заблокировал один бросок, но остался без набранных очков. Том Уилсон отметился дублем, у него девять очков в 14 играх сезона.

До этого клуб потерпел поражение в матче с «Баффало» (4:7). Команда идёт на 11-й строчке Востока, набрав 66 очков за 63 встречи, а отставание от зоны плей-офф всего четыре очка, но пока «столичные» играют слабо, даже с возвращением капитана игра оставляет желать лучшего. Плюс переход Дмитрия Орлова в «Бостон» для «Кэпс» сыграл злую шутку.

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История очных игр соперников насчитывает всего 24 встречи. Хозяева одержали 15 побед, когда гости лишь девять. Для подопечных Питера Лавиолетта это тревожный звонок, соперник не самый удобный, и гости сейчас показывают не самый лучший хоккей. Хотя в четырёх из пяти последних игр в Сан-Хосе «Вашингтон» одержал победы.

Увы, на данный момент даже эксперты не уверены в победе гостей. Хотя и отдают им небольшое предпочтение. Сейчас силы соперников примерно равны. Однако это не мешает показывать результативный хоккей в личных встречах. В 8 из 10 последних игр тотал был больше 4.5 шайбы. При этом хозяева пропустили — 232 шайбы в сезоне, гости — 189 шайб, в обороне у «Сан-Хосе» дела так себе.

Плюс состав хоть и старается, борется, но верится с трудом что попадёт в плей-офф с такой игрой, а у «Вашингтона» же ещё есть надежда. Сейчас на победу в основное время ставить риск. «Кэпс» нестабильны, однако лидеры потихоньку приходят в себя. Можно попробовать ставку на то, что гости не проиграют и тотал больше 4.5 шайбы, за 2.03.

Пока в соперниках команда из нижней части таблицы, подопечным Питера Лавиолетта стоит набирать очки. Череда проблем не заканчивается, но это не повод опускать руки. Команда впереди со слабой обороной и не самым сильным нападением. Потому шансы сохраняются, мотивация есть.

Недавно «Вашингтон» получил 22-летнего новичка — защитника Расмуса Сандина из «Торонто» — и главный тренер уже дал комментарий на этот счёт. Команде не хватает таких игроков, кто может продвигать шайбу и проявлять себя в атаке. Всё это есть у Расмуса, что в дальнейшем должно помочь «столичным». У хоккеиста четыре заброшенных шайбы и 16 передач в 52 матчах этого сезона.

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Сан-Хосе» — «Вашингтон» 5 марта 2023 года

Хозяева в этом сезоне показывают невыразительный хоккей и вряд ли могут претендовать на место в плей-офф. «Вашингтон» продолжает лихорадить, но лидеры приходят в былую форму. История очных игр в Сан-Хосе за гостями, и с результативностью проблем нет. Однако перестрахуемся на то, что гости не проиграют через тотал больше.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 4.5 за 2.03.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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