«Адмирал» — «Салават Юлаев», третий матч. Уфимцы поутихнут во Владивостоке

5 марта состоится третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина «Адмирал» – «Салават Юлаев». Начало – в 10:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу уфимцев можно с коэффициентом 2.20. Успех клуба из Владивостока оценивается аналитиками в 3.18. Поставить на ничью в основное время предлагают за 3.52.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Адмирал» — «Салават Юлаев» 5 марта 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Адмирал» – «Салават Юлаев» получится результативным: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 1.37, а тотал больше 4.5 шайбы – за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. На гол в каждом периоде можно поставить за 2.54.

Анализ и прогноз на матч Кубка Гагарина «Адмирал» — «Салават Юлаев» (05.03.2023)

В серии между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым» всё только начинается. В Уфе клубы обменялись разными по содержанию, но в полной мере заслуженными победами. Со счётом 1:1 серия перемещается во Владивосток на «Фетисов Арену». Первое вбрасывание третьего матча состоится в 10:00 мск.

«Адмирал» по-прежнему выглядит в этой паре как очевидный аутсайдер. Да, у него не так много топ-игроков в составе и стиль игры подразумевает большое количество борьбы, но списывать команду рано. Она смогла выжать максимум на выезде, но при своих болельщиках, шесть лет скучавших по матчам на вылет, будет рвать и метать.

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В первой игре подопечным Леонида Тамбиева удалось навязать сопернику свой привычный сценарий игры – грамотная игра в обороне и феноменальные действия голкипера. Никита Серебряков отразил 55 бросков в створ своих ворот и не дрогнул в ответственный момент. Не обошлось без везения, но удача всегда нужна.

Повторить свой оборонительный перформанс в следующем матче не получилось, однако нельзя сказать, что игра была в полной мере провалена. «Адмиралу» не хватало лёгкости в движении, игроки не успевали за соперником и часто нарушали правила. Восемь удалений не могли не сказаться на результате.

Тамбиев перед возвращением во Владивосток пообещал, что его команда не даст дома сопернику лёгкой жизни, и в это можно верить. Не стоит забывать, что у «Адмирала» вторая лучшая оборона регулярного чемпионата, пропускавшая в среднем две шайбы за встречу. Проблема лишь в том, что меньше всего ему забивали в гостях.

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«Салават Юлаев» будет готов к мощному сопротивлению. Команда Виктора Козлова уже доказала, что умеет грамотно реагировать на поражения. Во многом это отличительная черта уфимцев, ведь они не раз выходили победителями в сложных ситуациях. В том числе и в регулярке, когда после неудачного отрезка осенью всё равно отобрали второе место на Востоке на финише.

Стоит отметить, что в нынешнем плей-офф у гостей прекрасно работает большинство. После двух матчей только «Ак Барс» может похвастаться лучшим процентом реализации. Из 12 попыток удалось забросить три шайбы. Пока «Салават Юлаев» идёт по привычному графику этого сезона. Наказывать за ошибки он умеет.

Впрочем, во Владивостоке зелёным в последние годы не было легко ни разу. С ноября позапрошлого года они провели на этой арене три матча, но забили в них всего три гола. При этом больше двух шайб за игру «Адмирал» не пропускал, а в основное время у него сухая серия из двух игр.

Преимущество «Салавата Юлаева» в том, что закрытым стилем игры его не смутить. Уфимцы в любом случае будут давить, как давили в обоих матчах дома, и надеяться на класс исполнителей. А ресурсов впереди у них хватает – сразу пятеро хоккеистов набрали по два результативных очка. Особенно выделяется Михаил Науменков, трижды ассистировавший партнёрам.

Формально в этой серии всё только начинается, однако расклад сил не изменился. «Салават Юлаев» остаётся явным фаворитом и способен забрать оба матча в гостях. Вопрос лишь в том, насколько «Адмирал» насолит противнику на сей раз. Длительный перелёт во Владивосток не может не сказаться на командах, небольшое время на раскачку им понадобится, поэтому стоит ожидать вновь осторожной игры. И тотал меньше 3.5 шайбы с коэффициентом 2.00 смотрится хорошо.

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина «Адмирал» — «Салават Юлаев» 5 марта 2023 года

«Адмирал» не смог провести два идеальных матча подряд, а во второй игре всерьёз подвели дисциплина и точность соперника. Постоянно уповать на подвиги вратаря и обороны не получится, но сейчас особого выбора у хозяев нет. «Салавату Юлаеву» вновь придётся пробираться через дебри, и важно пользоваться любым шансом. Уровень нападения уфимцев способен решить предстоящую задачу, однако высокой результативности ждать не приходится. В шести из девяти последних очных матчей команд они едва забивали три гола. А сейчас не время для риска.

Ставка: тотал меньше 3.5 шайбы за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 7.70.

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