«Северсталь» — ЦСКА, четвёртый матч. Андрей Разин творит сенсацию

«Сталеварам» по силам в третий раз подряд обыграть армейцев. Главное — не расслабляться!

8 марта состоится четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Северсталь» — ЦСКА. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу армейцев можно за 1.72. Успех череповчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Северсталь» — ЦСКА 8 марта 2023 года

Букмекеры считают, что четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Северсталь» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 2.05. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что обе забьют в третьем периоде, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Северсталь» Череповец — ЦСКА Москва (08.03.2023)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги подошёл к концу. Настала пора плей-офф. 8 марта состоятся четыре четвёртые встречи 1/8 финала Кубка Гагарина. В одной из них на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце местная «Северсталь» примет действующего чемпиона КХЛ — ЦСКА. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

В первой встрече, которая проходила в Москве, «Северсталь» потерпела разгромное поражение, со счётом 2:5. Зато после этого она выдала два отменных по скорости и желанию матча. В обоих одержала победы. Сначала, на выезде, «сталевары» выиграли в овертайме — 2:1. Затем, на домашней арене, в основное время — 5:3.

Ларионов: «Торпедо» нужно найти ключи к вязкой обороне «Динамо».

Последний случай наиболее интересен. Не последнюю роль в успехе череповчан сыграла поддержка родных болельщиков. Она придала команде дополнительный импульс, который позволил нивелировать разницу в классе и комплектации состава. Местами «сталевары» даже смотрелись предпочтительнее действующего чемпиона КХЛ.

Впрочем, немалую роль сыграла и вратарская позиция. У «Северстали» она, похоже, гораздо сильнее. Клуб не прогадал, совершив обмен со СКА, в результате которого Владислав Подъяпольский отправился в Санкт-Петербург, а Александр Самонов – в Череповец. Именно 27-летний вратарь стал главным героем в двух последних матчах с армейцами.

Во второй игре с ЦСКА Самонов совершил целых 52 сейва. В третьей встрече он отразил 40 бросков. Судя по всему, голкипер поймал кураж. Благодаря доверию со стороны Андрея Разина он набрал замечательную форму в концовке регулярного чемпионата КХЛ и начал стабильно выручать.

Защитник «Бостона» Орлов признан первой звездой недели в НХЛ.

В частности благодаря стараниям Сафонова «Северсталь» добыла путёвку в плей-офф. За последние 15 матчей в регулярке она потерпела только четыре поражения. Также три раза выиграла в серии послематчевых буллитов. Во всех остальных матчах одержала победы в основное время, в том числе в играх с ЦСКА (4:1 и 6:4).

У ЦСКА вратарская позиция не столь сильна. Александр Шарыченков и Адам Рейдеборн частенько не справлялись со своей работой в регулярном чемпионате. Они неоднократно пропускали необязательные шайбы, совершая простые ошибки. В плей-офф голкиперы пока что чувствуют себя неуверенно.

В последнем матче с «Северсталью» Сергей Фёдоров попробовал в деле и Шарыченкова, и Рейдеборна. Однако оба подвели. В первую очередь за это стоит предъявить руководству армейцев, которое не сумело в трансферное окно найти усилений на данную позицию. Теперь все надежды на защитников и нападающих.

С результативностью у москвичей нет никаких проблем, что в целом и неудивительно. За 68 матчей в регулярке они забросили 214 шайб — больше только у СКА. В 49 (22+27) из них принял непосредственное участие Михаил Григоренко. Интересно, что нападающий отметился заброшенными шайбами во всех трёх встречах с «Северсталью».

А вот в защите армейцам есть куда прибавлять. За этот же период времени они пропустили 162 шайбы. Кстати, 16 из них как раз от «Северстали». Примечательно, за последние восемь очных встреч москвичи одержали лишь две победы. Причём в обоих случаях они играли дома.

Тренер «Виннипега» оценил дебют Наместникова.

Это говорит и о том, что Андрей Разин тактически переигрывает Сергея Фёдорова. По-видимому, у «сталеваров» есть неплохие шансы совершить сенсацию и в третий раз подряд обыграть ЦСКА. Поставить на то, что они одержат победу в матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20.

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина «Северсталь» — ЦСКА 8 марта 2023 года

«Северсталь» на последнем отрезке сезона набрала шикарный ход. Состав у неё более молодой и, соответственно, менее опытный. Однако запредельное желание, наличие характера и поддержка родных болельщиков делают череповчан фаворитами грядущего матча. Кроме того, у ЦСКА менее надёжная вратарская позиция, чем у «сталеваров». И, судя по всему, Разин тактически сильнее Фёдорова. История восьми последних очных встреч на стороне победы его команды.

Ставка: победа «Северстали» в матче за коэффициент 3.20.

Экспресс с коэффициентом 10.30.

Овечкин: «Вашингтон» играет медленно и мягко.

Овечкин сократил отставание от Гретцки до 78 голов.

Макдэвид установил личный рекорд НХЛ по очкам.

Разин: в матче с ЦСКА было очень плохое начало.