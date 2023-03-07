«МЮ» — «Бетис». 0:7 не пройдут бесследно

9 марта состоится матч 1/8 финала Лиги Европы «МЮ» — «Бетис». Начало – в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Манчестер Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех «Бетиса» оценивается в 7.60. На ничью дают коэффициент 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «МЮ» — «Бетис» 9 марта 2023 года

В «Фонбет» считают, что матч Лиги Европы «МЮ» — «Бетис» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90. Скачайте приложение «Фонбет», и вы получите фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «МЮ» — «Бетис» (09.03.2023)

9 марта нас ждёт первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Бетисом». Хозяева занимают третье место в АПЛ, а гости идут пятыми в Ла Лиге.

«МЮ» подходит к матчу после ошеломительного поражения 0:7 от «Ливерпуля» в выходные. При этом в первом тайме манкунианцы играли очень неплохо, счёт 0:1 был, скорее, не по игре. Но после перерыва всё сломалось: в итоге шокирующий разгром.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Это было первое поражение «МЮ» за 12 матчей во всех соревнованиях. Более того, дома команда Эрика тен Хага не знает поражений в последних 20 встречах во всех соревнованиях. «МЮ» выиграл 17 из 18 последних матчей на «Олд Траффорд».

Что касается Лиги Европы, то «МЮ» не знает поражений в семи последних встречах в этом турнире. Они выиграли три последних домашних матча Лиги Европы и пропустили всего один гол в этих трёх играх — от «Барселоны».

«Бетис» на выходных добыл одно очко в матче с мадридским «Реалом» (0:0). Андалусийцы не проигрывают на протяжении четырёх матчей, а до ничьей с «Реалом» они обыграли «Альмерию», «Вальядолид» и «Эльче». «Бетис» здорово играет на выезде: в последних шести матчах у команды пять побед и всего одно поражение. Правда, и соперники были не топового уровня.

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Как и хозяева, «Бетис» не проигрывал в семи последних встречах в Лиге Европы. Севильцы выиграли пять последних выездных матчей Лиги Европы, пропустив всего один гол в последних трех играх на выезде.

Эрик тен Хаг в предстоящем матче не сможет рассчитывать на Антони Марсьяля и Кристиана Эриксена. У «Бетиса» не выйдут на поле Набиль Фекир, Серхио Каналес и Хуан Крус.

После поражения 0:7 «МЮ» наверняка постарается реабилитироваться перед фанатами. Но «Бетис» — крепкий орешек, который мало пропускает и хорошо играет на выезде. Думаем, что здесь всё решится в ответной встрече. А здесь рискнём поставить на скучные 0:0. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 11.00. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: 0:0 за 11.00.

Экспресс с коэффициентом 4.35.

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