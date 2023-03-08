«Ювентус» — «Фрайбург». Аллегри придётся поломать голову

В этой паре всё решится в Германии.

9 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ювентус» — «Фрайбург». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами гостей: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех немецкого клуба оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ювентус» — «Фрайбург» 9 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Ювентус» — «Фрайбург» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15. Скачайте приложение «Фонбет», и вы получите фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Ювентус» — «Фрайбург» (09.03.2023)

«Фрайбург» проводит отличный сезон и в четверг в Турине сыграет один из самых важных матчей в своей истории. Немецкий клуб имеет пятиматчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, уверенность в своих силах высока. Смогут ли они пройти «Ювентус» в Лиге Европы? Сезон итальянцев — взлёты и падения, но они по-прежнему претендуют на трофей. Яркий пример — последний матч команды Массимилиано Аллегри. У «Юве» была семиматчевая беспроигрышная серия, но на выходных она прервалась в матче с «Ромой». Не станет ли это началом спада команды?

«Фрайбург» на выходных сыграл вничью с мёнхенгладбахской «Боруссией». Команда пока не рассталась с надеждами побороться за титул чемпиона Германии, но после этой осечки отставание от дуэта лидеров уже семь очков.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ювентус» хорошо играет дома в Турине. Команда одержала 12 побед в 19 матчах и потерпела всего три поражения при разнице мячей 38:17.

Массимилиано Аллегри придётся обойтись без Маттиа Де Шильо, под вопросом появление на поле Аркадиуша Милика. У «Фрайбурга» не сыграет Михаэль Грегорич, который только-только начал тренироваться после болезни.

Лучший бомбардир «Фрайбурга» — полузащитник Винченцо Грифо. На счету итальянца 14 голов во всех соревнованиях и шесть результативных передач. Потеря Грегорича — существенный удар, ведь на его счету 12 голов.

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Лучший бомбардир «Ювентуса» — Душан Влахович, у него 10 голов во всех соревнованиях. У Филипа Костича девять результативных передач во всех турнирах. Кстати, Костич хорошо знаком с «Фрайбургом», ведь ещё в прошлом сезоне он играл в Бундеслиге за «Айнтрахт».

«Ювентус» — фаворит, но в первом матче команды сыграют осторожно, стараясь избежать ошибок. Рекомендуем поставить на ничью: в этой паре всё решится в ответном матче в Германии.

«Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 3.90. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: ничья за 3.90.

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