«Борнмут» – «Ливерпуль». Клопп пугает

«Красные» в последнем матче обыграли «МЮ» со счётом 7:0, а в первом круге выиграли у «вишен» 9:0. Что теперь?

11 марта состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» – «Ливерпуль». Начало – в 15:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Борнмута» оценивается в 6.95. На ничью дают коэффициент 4.96.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 27-го тура Премьер-лиги «Борнмут» — «Ливерпуль» 11 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Борнмут» – «Ливерпуль» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура Премьер-лиги «Борнмут» — «Ливерпуль» (11.03.2023)

После поражения в матче с «Арсеналом» в прошлом туре «Борнмут» опустился на последнюю строчку в турнирной таблице. Он уступает «Саутгемптону» по дополнительным показателям, а у «Эвертона» на одно очко больше, но и сыграли «ириски» больше на один матч. В любом случае «вишен» ожидает тяжёлая и упорная борьба за выживание.

На стыке зимы и весны у «Борнмута» был очень сложный календарь: «Ньюкасл», «Ман Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль». Три матча уже сыграны, и результат неплохой. Ничья с «сороками», очень упорный матч с «канонирами», только «горожане» обыграли «Борнмут» без особых проблем. Между ними затесалась ещё важная победа во встрече с «Вулверхэмптоном».

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«Борнмут» сейчас выглядит гораздо лучше, чем после паузы, когда у него была серия из поражений в шести матчах во всех турнирах. «Ливерпуль» в последних играх ощутимо прибавил. Судя по всему, зимний кризис «красных» остался позади. В АПЛ они не проигрывают в пяти встречах подряд и не пропустили в них ни одного мяча.

В прошлом туре «Ливерпуль» сотворил сенсацию. Он не просто обыграл набравший ход «МЮ», а оскорбил чувства принципиального соперника, выиграв со счётом 7:0. В текущем сезоне «Ливерпулю» крупнее уступал только «Борнмут», который на «Энфилде» пропустил девять безответных мячей, после чего Скотт Паркер был отправлен в отставку.

Сейчас «Борнмут» уже успел обжиться в АПЛ, усилил состав, и так просто с ним не справиться. Правда, оборона команды до сих пор хромает. Все серьёзные соперники без труда находили путь к воротам «вишен». Даже если они забивали всего по одному голу, как «Ньюкасл» и «Брайтон», то только за счёт невезения и слабой реализации моментов, которых создавали много.

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Матч с «МЮ» может стать очень важным для «Ливерпуля». Команда нуждалась в такой яркой победе, чтобы вернуть кураж и уверенность в своих силах. Салах побил клубный рекорд по голам в АПЛ, Дарвин Нуньес и Коди Гакпо постепенно обретают стабильность. Даже Фирмино, который летом покинет «Ливерпуль», в очередной раз доказал свой класс.

«Ливерпуль» уже на пятой строчке, ему очень важно финишировать в топ-4, чтобы сезон не стал полностью провальным. Есть ещё матч в Лиге чемпионов, но отыграть три мяча преимущества у «Реала» в Мадриде — задача сверхсложная. Куда важнее набирать очки здесь и сейчас.

В матче с «Борнмутом» у «Ливерпуля» есть отличный шанс в очередной раз продемонстрировать мощь своей атаки. Забивают сейчас «красные» стабильно, а соперник так же стабильно пропускает. По пропущенным голам «вишни» — худшая команда лиги, в среднем им забивают по два мяча за игру. Да и кадровые проблемы в обороне у хозяев тоже имеются.

Прогноз и ставки на матч 27-го тура Премьер-лиги «Борнмут» — «Ливерпуль» 11 марта 2023 года

Салах и компания в этом матче создадут достаточно моментов для взятия ворот. Главное, чтобы не подвела реализация, но в последнее время с ней у «Ливерпуля» полный порядок. Ждать повторения матча первого круга между этими командами не стоит, но три-четыре гола «красные» могут забить.

Ставка: тотал «Ливерпуля» больше 2.5 мяча за 2.43.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

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