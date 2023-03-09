«Вашингтон» — «Нью-Джерси». Овечкин останется без плей-офф?

У «столичных» почти нет шансов на выход в Кубок Стэнли. Россиянин может всецело сконцентрироваться на погоне за рекордом легенды.

10 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Дэвилз» в основное время можно с коэффициентом 2.17. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 10 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» (10.03.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги близится к завершению. Идёт активная борьба за место в плей-офф. 10 марта состоятся 11 встреч. В одной из них на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне померяются силами местный «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

За последние 11 матчей в регулярном чемпионате «Вашингтон» добыл только три победы — во встречах с «Рейнджерс» (6:3), располагающимся в нижней части сводной таблицы НХЛ «Анахаймом» (3:2 ОТ) и «Сан-Хосе» (8:3). Во всех остальных встречах он потерпел поражения в основное время и очень много пропустил.

Орлов заявил, что Овечкин был в шоке от его обмена в «Бостон».

Примечательно, что матч с «Шаркс» стал первым для Александра Овечкина после возвращения из России. То, что капитан снова в составе, мотивировало «столичных». Также дало им дополнительную энергию недавнее омоложение состава, в результате которого Дмитрий Орлов отправился в «Бостон». Защитник позднее признался, что был в шоке от обмена.

Вот только хорошего настроя на длительный период времени не хватило. В последней встрече в регулярке с «Лос-Анджелесом» «Кэпиталз» потерпели поражение со счётом 2:4. Они полностью провалили первый период. «Кингз» нанесли гораздо больше бросков в створ и чудом не забили больше.

Овечкин отметился в матче с «Лос-Анджелесом» заброшенной шайбой. Таким образом, он сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 78 шайб. Однако также форвард набрал «-3» по полезности, а «Вашингтон» спустился на 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Кучеров повторил достижение Гретцки.

Отставание подопечных Питера Лавиолетта от располагающегося на восьмом месте «Питтсбурга» составляет пять очков. При этом у «Пингвинз» есть несколько матчей в запасе и они пребывают на подъёме. «Вашингтон» же демонстрирует бесхитростную игру.

У «Нью-Джерси» дела обстоят куда лучше, чем у «Кэпиталз». На данный момент он располагается на третьем месте в сводной таблице НХЛ. Отрыв от идущего следом «Торонто» составляет два очка. Немного, но у «Дэвилз» есть ещё игра в запасе. Скорее всего, они закончат сезон на этой строчке.

За последние 24 встречи в регулярном чемпионате НХЛ подопечные Линди Раффа потерпели только семь поражений. Один раз они уступили в дополнительное время и дважды – в серии послематчевых буллитов. Также «дьяволы» выиграли в одном матче после серии послематчевых буллитов и одержали победы в семи встречах, закончившихся в овертаймах, в том числе с «Аризоной» (5:4 ОТ).

Кстати, победа во встрече с «Аризоной» стала 10-й для «Нью-Джерси» в дополнительное время в этом сезоне. Таким образом, «Дэвилз» установили клубный рекорд по количеству побед в дополнительное время в одном сезоне. Во всех остальных матчах они одержали победы в основное время и забили много голов.

С результативностью у «дьяволов» полный порядок. За 63 игры они забросили целых 226 шайб. В 76 (36+40) из них принял участие Джек Хьюз. Недавно он удостоился особой похвалы от самого Уэйна Гретцки. Легендарный хоккеист отметил, что 21-летний форвард клуба из Ньюарка — единственный, кто может сравниться с Коннором Макдэвидом по мастерству.

Сдаётся, в предстоящем матче, несмотря на то что он состоится в «Вашингтоне», «Нью-Джерси» одержит победу в основное время. Поставить на данный результат можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17. Многим хотелось бы, чтобы «Кэпиталз» остались в борьбе за место в плей-офф.

Однако в нынешнем виде «столичные» не представляют серьёзной угрозы для располагающихся в верхней половине сводной таблицы НХЛ команд. Они переживают перестройку. Шансов на попадание в плей-офф практически не осталось. Похоже, Александру Овечкину остаётся лишь сокращать отрыв от рекорда Уэйна Гретцки. Теперь это цель номер один.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 10 марта 2023 года

«Вашингтон» переживает не лучшие времена. Он занят омоложением состава, что крайне негативно отражается на результатах. Вероятно, Овечкин снова порадует заброшенными шайбами, но вряд ли это поможет «столичным» избежать поражения. «Нью-Джерси» набрал отличный ход на последнем отрезке сезона. У него прекрасная результативность, в частности благодаря молодому таланту Джеку Хьюзу. В конце концов, «Дэвилз» располагаются на третьем месте в сводной таблице НХЛ, что говорит о многом. Скорее всего, в грядущей встрече они одержат победу в основное время.

Ставка: победа «Нью-Джерси» за коэффициент 2.17.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

Капризов получил травму.

Прогноз на матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси» с коэффициентом 2.11.

Ларионов назвал шоковой терапией начало матча с «Динамо».

Валерий Ничушкин: вероятно, теперь снова наберу четыре очка в матче через 10 лет.