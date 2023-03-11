«Ювентус» — «Сампдория». Строгий Аллегри всё исправит

12 марта 2023 года состоится матч Серии А «Ювентус» — «Сампдория». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 1.35. Шансы «Сампдории» оценены в 11.0. Заключить пари на ничью предлагается за 4.80.
Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Ювентус» — «Сампдория» 12 марта 2023 года
Эксперты «Фонбет» не считают, что встреча «Ювентус» — «Сампдория» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.80. Ставки на то, что туринцы одержат победу со счётом 2:0, принимаются за 5.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.
Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Сампдория» (12.03.2023)
«Ювентус» продолжает одерживать победы в Серии А, несмотря на лишение очков. «Бьянконери» занимают седьмое место в турнирной таблице Серии А, от последнего места в зоне еврокубков их отделяют семь очков.
В воскресенье вечером «Ювентус» примет на «Альянц — Ювентус» «Сампдорию», занимающую 20-е место.
Перед этим матчем «бьянконери» не побеждали в шести матчах подряд с «Сампдорией». Массимилиано Аллегри будет ожидать очередной победы, ведь «Юве» борется за место в еврокубках.
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«Сампдория» опустилась в зону вылета. Клуб находится в девяти очках от безопасного места в таблице Серии А. Одержав победы всего в двух встречах этого сезона, команда вряд ли сможет спасти себя.
«Сампдории» всё же удалось добиться ничейного результата во встрече с «Ювентусом» на своём стадионе в начале этого сезона. Однако туринцы находятся в прекрасной форме перед этим матчем.
В четверг вечером они обыграли немецкий «Фрайбург» со счётом 1:0 благодаря голу Анхеля Ди Марии в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. «Ювентус» взял 12 очков из последних 18 возможных, забив 10 голов и пропустив пять. В минувшие выходные клуб уступил «Роме» со счётом 0:1. Это было пятое поражение в текущем сезоне.
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В последних шести матчах «Сампдория» набрала три очка. Все они были добыты благодаря ничейным результатам, так как команда забила всего три гола в последних шести матчах.
«Ювентус» выиграл в восьми последних домашних очных встречах с «Сампдорией» во всех соревнованиях. Ни одна команда в Серии А не забила меньше, чем «Дория» — 11 голов. Между тем она пропустила 39 голов.
«Ювентус» должен без проблем одержать очередную победу в матче с «Сампдорией». Это должно быть сокрушительное поражение гостей, поэтому поставим на победу хозяев с точным счётом 3:0. Букмекерская контора «Фонбет» предлагает на это событие коэффициент 7.50. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.
Ставка: победа «Ювентуса» со счётом 3:0 за 7.50.
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