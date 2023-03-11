«Монако» — «Реймс». Головин сосредоточен

12 марта состоится матч 27-го тура Лиги 1 «Монако» — «Реймс». Начало игры — в 19:05 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80, а шансы команды из Реймса оценены в 4.30. Заключить пари на ничью предлагается за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 27-го тура Лиги 1 «Монако» — «Реймс» 12 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Монако» — «Реймс» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.17. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.71. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.14.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура французской Лиги 1 «Монако» — «Реймс» (12.03.2023)

Матч 27-го тура Лиги 1 «Монако» — «Реймс» состоится 12 марта в городе Фонвьей на стадионе «Луи II». Стартовый свисток прозвучит в 19:05 мск. Главный судья — Томас Леонар.

После возобновления клубного сезона «Монако» набрал великолепный темп. За 11 туров в Лиге 1 монегаски потерпели поражение лишь в одной встрече. Три игры завершились ничейным результатом. В остальных матчах клуб выиграл. Команда Филиппа Клемана поднялась на третье место в турнирной таблице. Учитывая нестабильные результаты «ПСЖ», борьба за чемпионство не выглядит сказочным сценарием.

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Атаку «Монако» смело можно назвать главной угрозой для соперников. После перехода на схему 4-4-2 монегаски здорово прибавили в этом игровом аспекте. Виссам Бен-Йеддер с одноклубниками лишь раз покинули поле без результативного действия в воротах соперников.

За последние 11 матчей в чемпионате Франции футболисты забили 26 голов. Во многом благодаря крупной победе в игре с «Аяччо» (7:1) подопечные Филиппа Клемана вышли на второе место в чемпионате в показателе результативности. Александр Головин после возобновления сезона принял непосредственное участие в шести голах — забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Игру «Монако» можно описать фразой: «Вы нам забьёте сколько сможете, а мы вам — сколько захотим». Оборона монегасков не отличается монолитностью, и два пропущенных мяча во встречах с «Труа» (2:2) лишний раз это подчеркивают. В восьми матчах Лиги 1 монегаски сохранили собственные ворота в безопасности.

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Команда набрала крейсерский ход. Ложкой дёгтя в последних результатах «Монако» стал провал на международной арене. Подопечные Филиппа Клемана не сумели отстоять статус-кво в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы с «Байером» (2:3, 3:5 пен.) и в итоге покинули турнир. Теперь они могут полностью сосредоточить усилия на локальной арене.

«Реймс» провёл неубедительный стартовый отрезок, но ротация на тренерском мостике кардинально изменила ситуацию. Под началом Уильяма Стилла команда нашла свою игру. За 21 официальную встречу во всех соревнованиях футболисты лишь раз уступили. В десяти встречах они сыграли вничью и столько же раз выиграли. «Реймс» поднялся на восьмое место, отставая от границ еврокубковой зоны лишь на шесть очков.

«Реймс» здорово прибавил в оборонительном аспекте. Бельгийский специалист создал эшелонированную защитную линию. Его команда входит в пятёрку лучших по количественным показателям выполненных отборов, перехватов мяча и созданных офсайдных ловушек. В 11 из 26 матчей в Лиге 1 красно-белые сохранили собственные ворота на замке. Лишь четыре клуба отличаются более надёжной защитой, три из них располагаются в топ-4 турнирной таблицы.

Команда Филиппа Клемана пребывает в ударной форме и не лишена турнирной мотивации. Впрочем, недооценивать гостей также не стоит. Найти брешь в обороне «Реймса» задача не из простых. С другой стороны, команда Уильяма Стилла не впечатляет результатами вдали от дома — лишь в двух встречах ей удалось добиться победы, причём в матчах с представителями зоны вылета. Предлагаем присмотреться к ставке на победу «Монако» за 1.80.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Реймс» 12 марта 2023 года

Вторая атака чемпионата Франции с одной из лучших оборонительных линий — многообещающая вывеска. «Монако» демонстрировал после возобновления чемпионата Франции хорошую игру. Александр Головин и Виссам Бен-Йеддер с одноклубниками здорово прибавили и при поддержке трибун будут ещё сильнее. Отсюда ставка на победу хозяев за 1.80.

Ставка: победа «Монако» за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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