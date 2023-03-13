«Автомобилист» — «Металлург», седьмой матч. Недолго музыка играла

Только на днях магнитогорцы радовались спасению, а теперь могут попрощаться с плей-офф.

14 марта состоится седьмой матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Автомобилист» — «Металлург». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.18, успех магнитогорцев оценён экспертами в 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» 14 марта 2023 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Гагарина КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Металлург» Магнитогорск (14.03.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 14 марта запланированы две заключительные встречи 1/8 финала Кубка Гагарина. Отдельное внимание уделим седьмой игре между «Автомобилистом» и «Металлургом». Встреча пройдёт на льду стадиона «Уралец» в Екатеринбурге, первое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Счёт в серии равный 3-3.

Накануне «Металлург» дома обыграл «Автомобилист» (6:3), продлив серию до седьмого матча. Всё решилось в последнем периоде, в котором команды на двоих забросили пять шайб, но четыре на счету хозяев. Павел Акользин оформил хет-трик, забросив первую шайбу спустя 16 секунд с начала встречи. Это пятый по скорости гол в КХЛ, а его вторая шайба при счёте 3:3 стала победной для хозяев.

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Теперь серия переезжает в Екатеринбург, а дома хозяева выиграли в двух из трёх последних встреч, так что Илье Воробьёву придётся серьёзно постараться, ведь единственная победа в плей-офф в гостях была добыта в овертайме. Седьмая игра обещает ещё больше борьбы и эмоций, отступать уже некуда.

Положение команд в турнирной таблице говорит о многом, «Металлург» конец сезона провалил, выиграв лишь в 5 из 14 матчей, «Автомобилист» же выиграл в 6 из 14 встреч, так что команды недалеко ушли друг от друга. Так же и получилось в плей-офф. Хотя «Металлург» впервые одержал победу в основное время в этой серии.

Это настораживает, так как в последних двух матчах, в которых Илье Воробьёву удалось выиграть, помогала удача. Однако «Автомобилист» взял себя в руки и дважды огорчил соперника. Один раз на своём льду (4:0) и раз в гостях (6:3). С результативностью порядок, так что ждём продолжения.

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Однако у «Автомобилиста» есть проблемы в обороне, Юхан Маттссон получил травму в пятой игре серии, и теперь он в списке травмированных. Во многом благодаря его игре клуб сравнял счёт серии в четвёртом матче (4:0).

Вышедший на замену Игорь Бобков провёл на льду 47 минут и пропустил три шайбы. Для нападения «Металлурга» это подарок, тем более под конец серии. В седьмом матче не ждём лёгкой игры, моменты создавать команды умеют и могут. Потому в результативности сомневаться не приходится.

Однако сейчас на первый план выйдет моральная готовность команд, седьмые игры – это не про мастерство, а про характер и рвение, кто будет лучше готов. Конечно, у «Металлурга» опыта чуть больше, но игра в плей-офф оставляет желать лучшего. Только в последнем матче команда показала себя. Не без помощи проблем гостей.

Впрочем, у хозяев поддержка трибун, плюс уроки последней игры будут учтены. Так что думается, у хозяев шансы на победу сохраняются. Сбрасывать гостей со счетов тоже не стоит. В основное время команды вряд ли смогут решить исход, силы практически равны. Как раз можно рассмотреть вариант: «Автомобилист» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 1.85.

Подопечные Николая Заварухина неплохо начали плей-офф, но травма основного голкипера спутала карты, однако состав не теряет надежды. Дома будет поддержка трибун, родные стены помогают. Плюс уже дважды состав обыгрывал соперника, думается, и сейчас может. Мотивации полно.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» 14 марта 2023 года

Воробьёв использовал отсутствие основного голкипера гостей в свою пользу, сравняв счёт в серии. Однако Заварухин учтёт ошибки шестой игры. Дома будет колоссальная поддержка. Плюс состав уже обыгрывал соперника дважды в трёх домашних матчах плей-офф. Можно повторить, но сейчас чаша весов почти в равновесии, поэтому возьмём менее рискованную ставку на хозяев через тотал больше.

Ставка: «Автомобилист» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 45.5.

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