«Порту» — «Интер». От Лукаку ждут большего

Бельгиец забил решающий гол в первом матче 1/8 финала ЛЧ, но ему всё ещё тяжело.

14 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Интер». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.61. Успех итальянцев оценивается аналитиками коэффициентом 2.65. Поставить на ничью предлагают за 3.44.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Порту» – «Интер» 14 марта 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Порту» – «Интер» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Порту» – «Интер» (14.03.2023)

Первый раунд плей-офф Лиги чемпионов подбирается к финишной прямой. Осталось узнать четырёх четвертьфиналистов. Один из них определится в матче в Порту, где местный одноимённый клуб на стадионе «Драгау» примет миланский «Интер». Стартовый свисток в матче прозвучит в 23:00 мск.

«Порту» выжал из первого матча в Милане практически максимум. Да, команда пропустила и проиграла (0:1), но смотрелась не хуже во многих эпизодах. Нанеся почти вдвое меньше ударов по чужим воротам, «драконы» практически не уступили сопернику по ожидаемым голам. Вполне могли рассчитывать на ничью.

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Минимальное отставание в счёте без правила выездного гола позволяет подопечным Сержиу Консейсау чувствовать себя уверенно. На домашнем стадионе они выступают хорошо – в 10 последних матчах во всех турнирах хозяева проиграли всего однажды, но одержали победы в девяти играх во всех турнирах.

В Лиге чемпионов у «Порту» также две победы дома подряд. Впрочем, здесь нельзя не отметить, что стабильности команде не хватает. Клуб потерпел поражения в четырёх из восьми последних встреч. Кроме того, не радует оборона, ведь не пропустить за данный период удалось только в матчах с «Миланом» и «Байером».

Если говорить об индивидуальных проблемах, то они тоже есть. В первом матче за две жёлтые карточки был удалён полузащитник Отавио. Универсал, способный сыграть в центре и на фланге. За весь сезон он не вышел с первых минут лишь в одной игре, а также закрепился в лидерах ассистентской гонки в команде. Серьёзная потеря для тренера.

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Таких потерь у «Интера» нет. Команда Симоне Индзаги готовится к матчу с полным составом, если не считать небольшие проблемы у защитника Милана Шкриньяра. В том числе снова набрал неплохую форму нападающий Ромелу Лукаку – бельгиец забил единственный гол «Порту» в первом матче, а в целом на его счету три мяча в пяти последних играх.

Тем не менее индивидуальный класс футболистов пока совсем не маскирует плохую реализацию. Миланцы опять разочаровывают результатами – у них два поражения в трёх последних матчах. При этом в соперниках были «Специя» (1:2), обитающая близ зоны вылета в Серии А, и нестабильная «Болонья» (0:1).

Конечно, можно отметить, что в каждом из матчей «нерадзурри» доминировали, однако у этого есть две стороны. «Интер» нанёс 42 удара по воротам и наиграл минимум на пять ожидаемых голов, но забить смог всего два, да и то не в самых однозначных ситуациях. Пока в полной мере свой атакующий потенциал гости не реализовывают.

Стоит отметить, что оба поражения «Интер» допустил на чужом поле. В гостях итальянцы совсем разучились играть – серия без побед равна уже трём встречам. Ещё была нулевая ничья с худшей командой чемпионата «Сампдорией», что тоже о многом говорит. С такими показателями претендовать на что-то существенное сложно.

Перед ответной встречей эксперты не берутся называть фаворита, что неудивительно. Небольшое преимущество за счёт домашнего статуса игры имеет «Порту», но он пока не выглядит командой, способной победить. «Интер» часто буксует, однако опыта ему не занимать. Индзаги понимает, что рисковать нельзя, поэтому на выезде стоит ждать осторожную игру с уклоном в оборону. Логично будет рассмотреть ставку «хозяева не проиграют и тотал меньше 2.5 мяча» с коэффициентом 2.54.

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Симоне Индзаги рассказал о важности для команды бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, а также выразил надежду, что форвард продолжит набирать форму, чтобы помочь команде в оставшейся части сезона.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Порту» – «Интер» 14 марта 2023 года

Ответная игра между этими командами – попытка каждой из них исправить собственные ошибки. «Порту» мог рассчитывать на большее в Милане, но плохо распорядился своими шансами. При этом «Интер» не может чувствовать себя достаточно спокойно с минимальным преимуществом и плохим процентом реализации моментов. Сейчас гости будут стремиться в первую очередь оберегать минимальный счёт. Они осознают, что сопернику придётся идти вперёд и можно подловить его на встречных курсах. Едва ли матч порадует большим количеством голов.

Ставка: «Порту» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.54.

Экспресс с коэффициентом 45.5.

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