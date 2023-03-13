«Ман Сити» — «Лейпциг». Холанд оправдает ожидания

Эрлинг стал забивать реже, но он всё ещё лучший! Пришло время напомнить о себе в Лиге чемпионов?

14 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Лейпциг». Начало игры – в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37, а шансы «Лейпцига» оцениваются аналитиками в 8.00. Ничья доступна за 5.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг» 14 марта 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.26, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.58. На гол «Манчестер Сити» дают коэффициент 1.06, а гол «Лейпцига» оценивается в 1.70. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг» (14.03.2023)

Последний раз в своей истории «Манчестер Сити» не смог преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов в 2017 году, когда на пути встал французский «Монако». Шесть лет спустя Хосеп Гвардиола не собирается повторять ошибки прошлого и планирует пройти немецкий «РБ Лейпциг».

Условия весьма располагают к этому – матч на своём поле, отсутствие правила выездного гола и ничейный результат (1:1), зафиксированный в первой встрече. Тогда в Лейпциге за «Манчестер Сити» не сыграл приболевший Кевин Де Брёйне, и роль лидера взял на себя Джек Грилиш. Англичанин не записал на свой счёт результативных действий, но именно его перехват привёл к единственному голу «горожан».

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Английские болельщики традиционно ждали большего от Эрлинга Холанда, однако у норвежца было всего 22 касания мяча за всю игру, а оба своих момента он не реализовал. Есть вопросы и к тренеру — Гвардиола впервые в своей карьере не сделал ни одной замены в матче Лиги чемпионов.

После игры испанский специалист публично похвалил свою команду, отмечая, что не стоило ждать победы 5:0. Однако к игре «Ман Сити» были вопросы. Имея подавляющее преимущество и владея мячом 74% времени в первом тайме, единственный гол «горожане» забили после ошибки соперника.

Во втором тайме «Лейпциг» перехватил инициативу и наиграл на ответный гол. Его автором стал защитник Йошко Гвардиол, который в высоком прыжке замкнул подачу с углового и вновь заставил говорить о своём переходе в более звёздный клуб. Одним из потенциальных вариантов для продолжения карьеры называют как раз «Манчестер Сити».

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Три недели, которые минули с того матча, команды провели по-разному. «Манчестер Сити» выиграл четыре матча с общим счётом 10:1. Впрочем, среди соперников «горожан» можно было выделить лишь борющийся за место в Лиге чемпионов «Ньюкасл», да и тот находился на очевидном спаде.

Интересно, что самым результативным игроком на этом отрезке стал Фил Фоден, который забил четыре мяча и вышел на второе место в списке снайперов команды в текущем сезоне. Лучший бомбардир «горожан» Эрлинг Холанд забил лишь дважды, отправив один из мячей в сетку с 11-метровой отметки.

Лидер по голам у «Лейпцига» Кристофер Нкунку только восстановился после травмы и вновь рискует не выйти на поле из-за повреждения. Сообщается, что у французского нападающего растяжение мышц бедра, и его поездка в Англию под большим вопросом.

Однако у немецкой команды есть кому забивать. Это и Тимо Вернер, и Эмиль Форсберг, и даже уже упомянутый Йошко Гвардиол. Именно их голы привели к разгрому «Боруссии» из Мёнхенгладбаха на прошедших выходных. Однако туром ранее «Лейпциг» проиграл в важном матче дортмундской «Боруссии» (1:2).

Эта игра, которая была особо принципиальна для тренера «РБ» Марко Розе, стала пятой за последние шесть встреч с участием «Лейпцига», где было забито более двух мячей. Единственным исключением стала как раз встреча с «Манчестер Сити», но ответные матчи плей-офф еврокубков нередко выходят куда более острыми по содержанию, чем первые.

Хозяева стадиона «Этихад» выиграли 18 из 20 домашних матчей в сезоне. Не лишним будет вспомнить и матч «Лейпцига» в Манчестере в прошлой Лиге чемпионов, который закончился со счётом 6:3 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. Поставить на победу хозяев и тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.93.

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Гвардиола также высказался о Холанде и его голе с пенальти в последнем матче. Тренер с ухмылкой отметил, что Эрлинг должен забивать по пять мячей, а если он этого не будет делать, то окажется под давлением. Пеп похвалил норвежца за характер, потому что тот не унывает даже если не смог забить, и никогда не впадает в депрессию. Вот такой позитивный форвард.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг» 14 марта 2023 года

Первая встреча завершилась со счётом 1:1 и оставила много вопросов к игре «Манчестер Сити». Команде Хосепа Гвардиолы не хватало Кевина Де Брёйне, который выздоровел и готов внести весомый вклад в выход в четвертьфинал. «Горожане» очень сильны на своём стадионе в этом сезоне. Победа «Манчестер Сити» не обязательно будет разгромной, но игра всё равно будет более зрелищной.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 мяча за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 45.5.

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