«Ахмат» — «Краснодар». Ивич нацелен идти дальше

15 марта состоится матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Ахмат» – «Краснодар». Начало – в 15:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу «Ахмата» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех «Краснодара» оценивается в 2.84. На ничью дают коэффициент 3.38.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Ахмат» — «Краснодар» 15 марта 2023 года

Букмекеры сомневаются в результативности матча «Ахмат» – «Краснодар»: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Ахмат» — «Краснодар» (15.03.2023)

Развязка Кубка России становится всё ближе. На этой неделе пройдут первые полуфинальные матчи верхней сетки и четвертьфиналы Пути регионов. Где из представителей «регионов» осталась только одна команда, а все остальные выходцы из РПЛ, которые либо выпали из верхней сетки, либо неудачно выступили ещё на групповом этапе.

«Краснодар» относится к первым, а «Ахмат» ко вторым. «Быки» выиграли в группе, но в плей-офф не справились с ЦСКА. Они уступили (0:3) в первом матче, а во втором выиграли со счётом 1:0. «Ахмат» в группе занял только третью строчку, пропустив вперёд «Динамо» и «Ростов», а в плей-офф обыграл «Уфу».

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Для «Ахмата» вторая часть сезона началась скомканно. Сначала победа в матче Кубка России с представителем Первой лиги — «Уфой». Потом победа во встрече с «Оренбургом» (3:1), а затем последовало поражение в игре с «Локомотивом», который вообще заканчивал матч вдевятером.

Ничего такого, за что можно было бы действительно похвалить хозяев, пока нет. «Ахмат» закрепил за собой статус крепкого середняка, но не более того. Порой в матчах, в которых нужно выигрывать, команде не хватает класса, хладнокровия и уверенности в себе. В Кубке эти качества были бы отнюдь не лишними.

Для «Краснодара» вторая часть сезона началась гораздо хуже. «Быки» практически без шансов вылетели из Пути РПЛ Кубка России. Потом не смогли обыграть скромное «Торпедо» и только в последней встрече с «Динамо» наконец одержали победу. Не обошлось без помощи, в равных составах была обоюдная игра, а вырвать победу «быки» смогли только в большинстве.

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У «Краснодара» зимой произошли значительные изменения как в составе, так и в тренерском штабе. Команде нужно время, чтобы набрать форму, и постепенно «быки» прибавляют. Работа Владимира Ивича уже становится видна, клуб стал стабильнее играть в атаке, но в обороне ещё допускает ошибки.

Определить фаворита в этом матче сложно. Тут и кубковый статус, и примерное равенство в силах команд. Можно отдать небольшое преимущество гостям, которые во второй части сезона пока смотрятся чуть лучше соперника. «Краснодар» играет осмысленно, видно, что у него пока не совсем получается реализовать идеи тренера, но команда на правильном пути.

«Ахмат» в большинстве случаев отличался высокой результативностью и создавал много моментов у ворот соперника, особенно в домашних матчах. Пока «Краснодар» не слишком сильно прибавил в обороне, он будет уязвим и вряд ли сможет сохранить свои ворота на замке.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Ахмат» — «Краснодар» 15 марта 2023 года

Отдадим небольшое преимущество «Краснодару» и предположим, что в этом матче он не проиграет. При этом гости вряд ли смогут остановить атаку «Ахмата», которая даже без лучшего бомбардира стабильно забивает. Свой гол хозяева оформят, но на большее их не хватит.

Ставка: Победа «Краснодара» и обе забьют за 2.51.

Экспресс с коэффициентом 7.98.

Шишкин: в азиатском чемпионате Россия вспомнит, что такое официальные матчи.

Прогноз на матч «Наполи» — «Айнтрахт» с коэффициентом 3.42.

Гладилин: сборная России будет одним из фаворитов турнира в Центральной Азии.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Краснодар» с коэффициентом 4.10.