«Наполи» — «Айнтрахт». На Лигу чемпионов силы у Хвичи останутся

Скудетто в кармане, но есть ещё один трофей.

15 февраля состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Айнтрахт». Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех франкфуртцев оценён экспертами в 6.60. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Айнтрахт» 15 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» уверены, что матч «Наполи» — «Айнтрахт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Айнтрахт» (15.03.2023)

«Наполи» создал себе комфортное преимущество, победив в выездной встрече 2:0. Теперь задача неаполитанцев — спокойно сохранить преимущество на своём поле. Хозяева занимают первое место в Серии А, а гости находятся на шестом месте в Бундеслиге.

В выходные «Наполи» одержал победу над «Аталантой» со счётом 2:0 и укрепил свои позиции в чемпионате. Конкуренты теряют очки, и совсем скоро команда Лучано Спаллетти оформит чемпионство. «Наполи» выиграл восемь из девяти последних матчей во всех турнирах. Единственная осечка — поражение от «Лацио» 0:1 в Серии А. Впрочем, оно ни на что не повлияло, неаполитанцы уверенно лидируют.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В Лиге чемпионов «Наполи» не проиграл в шести из последних семи матчей в этом соревновании. Они не уступили в 11 последних домашних матчах Лиги чемпионов, выиграв восемь из них. «Наполи» забил минимум два гола в шести из последних восьми игр в главном еврокубке.

«Айнтрахт» в последнем туре оступился в игре со «Штутгартом», который идёт в зоне вылета. Теперь безвыигрышная серия «Айнтрахта» составляет уже четыре матча: две ничьих и два поражения. На выезде франкфуртцы не побеждали уже в пяти играх кряду. Матч в Италии пропустит лидер атак команды Рандаль Коло Муани, удалённый в первой игре.

Учитывая то, как «Наполи» играет в этом сезоне, и результат первого матча, вряд ли что-то помешает итальянцам выйти в четвертьфинал. Немецкий клуб будет атаковать, терять им нечего, этим наверняка воспользуется атакующий дуэт неаполитанцев Хвича Кварацхелия — Виктор Осимхен. Поставим на победу «Наполи» с форой (-1.5). «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 2.30. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: победа «Наполи» с форой (-1.5) за 2.30.

Экспресс с коэффицентом 13.65.

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