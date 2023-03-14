«Крылья Советов» — ЦСКА. По-другому не получится

Армейцы делают большую ставку на Кубок России. Пока что всё идёт как по маслу.

15 марта состоится первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Крылья Советов» — ЦСКА. Начало игры — в 17:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.38. Успех самарцев оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Крылья Советов» — ЦСКА 15 марта 2023 года

В «Фонбет» считают, что матч «Крылья Советов» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — ЦСКА (15.03.2023)

Российский футбол вернулся после зимнего перерыва. На выходных отгремели матчи 19-го тура РПЛ. На 15 марта запланирован первый матч 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ). На стадионе «Солидарность Арена» в Самаре «Крылья Советов» примут ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

Команды сталкивались совсем недавно — в матче последнего тура чемпионата России. Встреча проходила в Москве. Армейцы одержали победу с разгромным счётом — 4:0. У самарцев совсем не шла игра. Они изредка создавали моменты на контратаках. Разница в классе бросалась в глаза.

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Молодые подопечные Игоря Осинькина попросту не справлялись с давлением и темпом, что с ходу навязали москвичи. Крайне неудачно провёл матч один из ведущих футболистов «Крыльев Советов» Александр Коваленко, ранее попадавший в расширенной список сборной России.

19-летний полузащитник «привёз» два мяча в свои ворота. В послематчевом интервью он признался, что с такой игрой о выступлениях в составе сборной можно забыть. Игорь Осинькин наверняка проведёт работу над ошибками и постарается исправиться за сокрушительный провал, но вот удастся ли ему зацепиться хотя бы за ничью в грядущем матче?

Зимние приобретения неплохо встряхнули «Крылья Советов». Новички очень быстро освоились, и помогли обыграть «Динамо» (3:2 по сумме двух матчей) в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Однако надолго этого импульса не хватило. После этого самарцы уступили бело-голубым в чемпионате России (0:1).

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Всплыли проблемы с завершением. Несколько хороших моментов упустил новобранец «Крыльев» Владимир Писарский, но он вышел на поле только на 62-й минуте. Самарский клуб вновь выглядит очень нестабильным середняком, у которого то идёт игра, то нет. Сейчас он располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от зоны стыков составляет всего одно очко.

ЦСКА тоже порой недостаёт стабильности и качества. До разгромной победы во встрече с «Крыльями Советов» он потерпел поражение в матче с «Сочи» (0:2). Курбан Бердыев грамотно сыграл от обороны и всего одной заменой решил исход встречи. Правда, был ещё отменённый гол Мойзеса на 69-й минуте, который мог перевернуть всё с ног на голову.

Периодически и армейцев подводит реализация. Особенно сильно эта проблема докучала им в первой половине сезона. Зимняя пауза помогла Владимиру Федотову улучшить данный компонент, что подтверждает как победа в матче с «Крыльями», так и уверенный проход в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. На предыдущей стадии москвичи обыграли «Краснодар».

В первом матче на домашнем стадионе армейцы разгромили быков — 3:0, а вот в ответной встрече уступили со счётом 0:1. Лучший бомбардир ЦСКА Фёдор Чалов по данному поводу отметил, что дома и на выезде — играют будто две разные команды. Он подчеркнул, что идёт работа по исправлению данной ситуации.

Также форвард признался, что его команда делает большую ставку на Кубок России. Немудрено. Сейчас армейцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Крайне маловероятно, что им удастся подняться выше третьей строчки. Зато есть неплохие шансы выиграть Кубок.

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При таком раскладе, наилучшим вариантом для ставки выглядит Х2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.86 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. В последних 10 очных встречах самарцы одержали только одну победу. Также была одна ничья. Во всех остальных матчах они потерпели поражения. И в 7 из 10 этих игр команды на двоих забивали не более трёх мячей.

В трёх других встречах армейцы одержали результативные победы, но во всех трёх матчах выступали на домашнем стадионе. Вероятно, самарцам всё же удастся зацепиться за ничью. Однако в победу москвичей верится больше. У них более опытный и сбалансированный состав, а также лучше результаты на дистанции.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Крылья Советов» — ЦСКА 15 марта 2023 года

«Крылья Советов» неплохо возобновили сезон, но затем у них возобновились давние проблемы с реализацией. В последних двух турах РПЛ они потерпели поражения, не забив ни одного гола. ЦСКА более стабилен. Единственное — в последнее время испытывает проблемы с выездными матчами. За счёт этого у самарцев есть шанс на ничейный исход.

10 последних очных встреч всецело на стороне армейцев и небольшого количества голов. Плюс у них имеется дополнительная мотивация преуспеть в Кубке России. Поставить на то, что армейцы не проиграют и тотал будет меньше 3.5 мяча, в букмекерской конторе «Фонбет» можно за 1.86. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.86.

Экспресс с коэффициентом 7.98.

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