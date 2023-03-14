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«Крылья Советов» — ЦСКА, прогноз на матч Кубка России 15 марта 2023 года, смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Крылья Советов» — ЦСКА. По-другому не получится
Михаил Коробов
«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз на матч Кубка
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Армейцы делают большую ставку на Кубок России. Пока что всё идёт как по маслу.

15 марта состоится первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Крылья Советов» — ЦСКА. Начало игры — в 17:30 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.38. Успех самарцев оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Крылья Советов» — ЦСКА 15 марта 2023 года

В «Фонбет» считают, что матч «Крылья Советов» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — ЦСКА (15.03.2023)

Фонбет Кубок России. 1/2 финала (Путь РПЛ)
15 марта 2023, среда. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
ЦСКА
Москва

Российский футбол вернулся после зимнего перерыва. На выходных отгремели матчи 19-го тура РПЛ. На 15 марта запланирован первый матч 1/2 финала Кубка России (Путь РПЛ). На стадионе «Солидарность Арена» в Самаре «Крылья Советов» примут ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

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Команды сталкивались совсем недавно — в матче последнего тура чемпионата России. Встреча проходила в Москве. Армейцы одержали победу с разгромным счётом — 4:0. У самарцев совсем не шла игра. Они изредка создавали моменты на контратаках. Разница в классе бросалась в глаза.

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Молодые подопечные Игоря Осинькина попросту не справлялись с давлением и темпом, что с ходу навязали москвичи. Крайне неудачно провёл матч один из ведущих футболистов «Крыльев Советов» Александр Коваленко, ранее попадавший в расширенной список сборной России.

19-летний полузащитник «привёз» два мяча в свои ворота. В послематчевом интервью он признался, что с такой игрой о выступлениях в составе сборной можно забыть. Игорь Осинькин наверняка проведёт работу над ошибками и постарается исправиться за сокрушительный провал, но вот удастся ли ему зацепиться хотя бы за ничью в грядущем матче?

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Зимние приобретения неплохо встряхнули «Крылья Советов». Новички очень быстро освоились, и помогли обыграть «Динамо» (3:2 по сумме двух матчей) в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Однако надолго этого импульса не хватило. После этого самарцы уступили бело-голубым в чемпионате России (0:1).

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Всплыли проблемы с завершением. Несколько хороших моментов упустил новобранец «Крыльев» Владимир Писарский, но он вышел на поле только на 62-й минуте. Самарский клуб вновь выглядит очень нестабильным середняком, у которого то идёт игра, то нет. Сейчас он располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от зоны стыков составляет всего одно очко.

ЦСКА тоже порой недостаёт стабильности и качества. До разгромной победы во встрече с «Крыльями Советов» он потерпел поражение в матче с «Сочи» (0:2). Курбан Бердыев грамотно сыграл от обороны и всего одной заменой решил исход встречи. Правда, был ещё отменённый гол Мойзеса на 69-й минуте, который мог перевернуть всё с ног на голову.

Периодически и армейцев подводит реализация. Особенно сильно эта проблема докучала им в первой половине сезона. Зимняя пауза помогла Владимиру Федотову улучшить данный компонент, что подтверждает как победа в матче с «Крыльями», так и уверенный проход в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. На предыдущей стадии москвичи обыграли «Краснодар».

В первом матче на домашнем стадионе армейцы разгромили быков — 3:0, а вот в ответной встрече уступили со счётом 0:1. Лучший бомбардир ЦСКА Фёдор Чалов по данному поводу отметил, что дома и на выезде — играют будто две разные команды. Он подчеркнул, что идёт работа по исправлению данной ситуации.

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Также форвард признался, что его команда делает большую ставку на Кубок России. Немудрено. Сейчас армейцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Крайне маловероятно, что им удастся подняться выше третьей строчки. Зато есть неплохие шансы выиграть Кубок.

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При таком раскладе, наилучшим вариантом для ставки выглядит Х2 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.86 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. В последних 10 очных встречах самарцы одержали только одну победу. Также была одна ничья. Во всех остальных матчах они потерпели поражения. И в 7 из 10 этих игр команды на двоих забивали не более трёх мячей.

В трёх других встречах армейцы одержали результативные победы, но во всех трёх матчах выступали на домашнем стадионе. Вероятно, самарцам всё же удастся зацепиться за ничью. Однако в победу москвичей верится больше. У них более опытный и сбалансированный состав, а также лучше результаты на дистанции.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Крылья Советов» — ЦСКА 15 марта 2023 года

«Крылья Советов» неплохо возобновили сезон, но затем у них возобновились давние проблемы с реализацией. В последних двух турах РПЛ они потерпели поражения, не забив ни одного гола. ЦСКА более стабилен. Единственное — в последнее время испытывает проблемы с выездными матчами. За счёт этого у самарцев есть шанс на ничейный исход.

10 последних очных встреч всецело на стороне армейцев и небольшого количества голов. Плюс у них имеется дополнительная мотивация преуспеть в Кубке России. Поставить на то, что армейцы не проиграют и тотал будет меньше 3.5 мяча, в букмекерской конторе «Фонбет» можно за 1.86. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.86.

Экспресс с коэффициентом 7.98.

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Заглавное фото: pfc-cska.com

Источник: «Чемпионат»

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