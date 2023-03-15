«Саутгемптон» — «Брентфорд». «Святые» погружаются всё глубже

15 марта состоится матч АПЛ «Саутгемптон» — «Брентфорд». Начало игры — в 22:30 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами гостей: поставить на победу «Брентфорда» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех хозяев оценён экспертами в 3.05. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Брентфорд» 15 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» не уверены, что матч «Саутгемптон» — «Брентфорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Брентфорд» (15.03.2023)

«Саутгемптон» и «Брентфорд» встретятся в среду вечером в рамках АПЛ. «Святым» очень нужны три очка, чтобы выйти из зоны вылета, ну а «пчёлы» ведут борьбу за место в еврокубках на следующий сезон.

«Брентфорд» отстаёт от «Фулхэма», идущего на восьмом месте, всего на одно очко. Таким образом, они обойдут «дачников», если победят в ближайшем матче. У подопечных Томаса Франка есть игра в запасе — перенесённый матч с «Ливерпулем», от которого они отстают на четыре очка.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Пчёлы» в минувшем туре прервали свою шестиматчевую беспроигрышную серию. Они проиграли «Эвертону» 0:1, это поражение стало первым для «Брентфорда» за два месяца. Отметим, что во время этой беспроигрышной серии «Брентфорд» легко обыграл «Саутгемптон» со счётом 3:0.

«Саутгемптон» вновь опустился на последнее место в Премьер-лиге, имея в активе всего 22 очка. Однако не всё потеряно: они отстают от «Вест Хэма» и «Лестера», занимающих 17-е и 16-е места соответственно, всего на два очка. Одна победа может помочь команде выйти из зоны вылета.

Проблема для «святых» заключается в том, что они очень слабо выступают на своём поле, поэтому рассчитывать на очки будет сложно. Да, они смогли победить «Ман Сити» дома в Кубке лиги со счётом 2:0, но в целом очки на своём поле для «Саутгемптона» — редкий праздник. Нас ждёт вязкий, малорезультативный футбол, в котором, скорее всего, победителем выйдет «Брентфорд».«Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 4.90. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: победа «Брентфорда» и ТМ 2.5 за 4.90.

Экспресс с коэффициентом 12.18.

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