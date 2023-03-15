«Фрайбург» — «Ювентус». Аллегри всё преодолеет

16 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Фрайбург» — «Ювентус». Начало игры — в 20:45 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 2.28. Успех немцев оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Фрайбург» — «Ювентус» 16 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Фрайбург» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 2.07 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Фрайбург» — «Ювентус» (16.03.2023)

На фоне Лиги чемпионов не стоит забывать и о менее престижном, но не менее зрелищном турнире — Лиге Европы. 16 марта состоится восемь ответных встреч 1/8 финала турнира. В одной из них на стадионе «Европа-парк-Штадион» в городе Фрайбург-им-Брайсгау местный «Фрайбург» примет «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

В первом матче «Ювентус» выиграл со счётом 1:0. За весь матч «Фрайбургу» удалось нанести только один удар, причём даже не в створ. Был конечно ещё эпизод с незасчитанным голом, но отменён он был, пожалуй, справедливо. Мяч попал в руки защитнику Маттиасу Гинтеру, и уже после этого его сокомандник Лукас Хёлер зарядил в дальний угол.

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В послематчевом интервью Массимилиано Аллегри отметил высокую интенсивность и технику своих подопечных. Итальянский специалист остался очень доволен выступлением команды, но также он отметил, что необходимо улучшить качество финального розыгрыша. Тренер подчеркнул, что игроки нередко отдают плохой пас или неверно выбирают для него время.

Хорошим подспорьем для этого был бы техничный Поль Погба. Однако оправившийся от травмы француз в последнее время грубо нарушает дисциплину. Полузащитник опоздал на командное собрание перед первой встречей с «Фрайбургом». За это он был выведен из заявки и оштрафован.

Затем Погба получил ещё и повреждение, отрабатывая штрафные удары на тренировке. По предварительным данным, он выбыл на три недели. По некоторой информации, ситуация с травмами француза раздражает и беспокоит руководство клуба. Сообщается, что, если хавбек будет больше лечиться, чем играть, летом от него могут избавиться.

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Впрочем, «старая синьора» уже привыкла к отсутствию полузащитника. В последних 17 турах в чемпионате Италии она потерпела только три поражения и один раз сыграла вничью. Погба принял участие только в 2 из 17 игр. Причём суммарно провёл на поле 36 минут. Результативными действиями не отметился.

«Фрайбург» не столь успешен, как «Ювентус». В последних 11 турах в чемпионате Германии он одержал только пять побед. Причём четыре из них были добыты во встречах с располагающимися в самом низу турнирной таблицы командами — «Аугсбургом» (3:1), «Штутгартом» (2:1), «Бохумом» (2:0) и «Хоффенхаймом» (2:1).

Также подопечные Кристиана Штрайха три раза сыграли вничью — с «Айнтрахтом» (1:1), «Байером» (1:1) и мёнхегладбахской «Боруссией» (0:0). Поражения они потерпели в матчах с «Лейпцигом» (1:3), «Вольфсбургом» (0:6) и дортмундской «Боруссией» (1:5). Правда, во всех трёх случаях на выезде.

Стоит отметить, что на домашнем стадионе «бразильцы из Брайсгау» выступают намного лучше, чем в гостях. За 12 туров дома они потерпели только одно поражение и три раза сыграли вничью. За это время «Фрайбург» пропустил только 10 мячей, а сам забил 21.

На домашней арене подопечные Штрайха вполне способны навязать борьбу «Ювентусу». Не исключено, что им даже удастся зацепиться за ничью. Однако выбить «бьянконери» из турнира у клуба из Фрайбург-им-Брайсгау вряд ли получится. У него далеко не такой звёздный и техничный состав и хуже поставлена командная игра. Класс совсем другой.

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Поэтому наилучшим вариантом для ставки выглядит Х2 + ТМ 2.5 мяча за коэффициент 2.13 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей. И у итальянцев, и у немцев полный порядок в обороне. За 26 туров в Серии А «старая синьора» пропустила только 22 мяча — меньше только у лидирующего «Наполи» и «Лацио». Первый матч получился нерезультативным. Есть все основания полагать, что и второй будет таким же.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Фрайбург» — «Ювентус» 16 марта 2023 года

«Фрайбург» очень здорово выступает на домашнем стадионе. Лишь одно поражение и 10 пропущенных мячей в 12 матчах в роли хозяев говорят сами за себя. В то же время «Ювентус» выглядит фаворитом. У него не менее впечатляюще надёжна оборона. Более того, у «бьянконери» сильнее состав, а также лучше командная игра и результаты на дистанции.

Всё свидетельствует в пользу того, что они как минимум не проиграют. Однако много голов не ждём. Предлагаем поставить на то, что «Ювентус» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча. В букмекерской конторе «Фонбет» дают коэффициент 2.13 на этот исход, а ещё дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.13.

Экспресс с коэффициентом 9.67.

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Прогноз на матч «Крылья Советов» — ЦСКА с коэффициентом 2.33.

Клопп: даже если шанс пройти «Реал» всего 1%, мы должны пытаться.

Прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» с коэффициентом 3.50.