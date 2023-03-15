«Пари НН» — «Ростов». Карпина ждёт сюрприз

16 марта состоится матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России «Пари НН» — «Ростов». Начало – в 18:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев можно с коэффициентом 2.62. Успех ростовчан оценивается в 2.82. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.04.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Пари НН» — «Ростов» 16 марта 2023 года

Букмекеры сомневаются, что встреча «Пари НН» — «Ростов» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.05.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Пари НН» — «Ростов» (16.03.2023)

16 марта «Пари Нижний Новгород» на домашней арене проведёт матч с «Ростовом» в 1/4 финала Кубка России (Путь регионов). Встреча начнётся в 18:00 мск.

Весенний отрезок сезона стал дебютом для главного тренера «Пари НН» Артёма Горлова. Он принял команду в сложный период, но мотивирован на достижение поставленных руководством клуба целей. Главная задача — спасти команду от вылета из РПЛ. После 19 туров она находится в зоне переходных матчей, но есть шансы избежать незавидной участи.

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Горлов настроен на максимальный результат и не собирается жертвовать участием в Кубке России. В интервью клубному СМИ тренер пообещал внести изменения в составе, но у соперника будут проблемы. Он косвенно подтверждает ротацию футболистов, однако выпускать на поле 11 резервистов не станет.

Хорошую пищу для размышлений предоставил тренерскому штабу «Пари НН» минувший тур РПЛ. Хотя «Ростов» и одержал победу со счётом 2:1, но лёгкой её назвать никак нельзя.

Горлов решил использовать гибридную тактическую модель. С одной стороны, «Пари НН» полностью закрывал козыри соперника, с другой стороны, не уходил в глухую оборону. Стоит отметить умелый прессинг команды из Нижнего Новгорода. Футболисты «Ростова» оказались не готовы к такому развитию событий.

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Валерий Карпин никак не может наладить работу своей защитной линии. Грубые ошибки сопровождают каждую игру команды из Ростова. В минувшем туре «привоз» организовал Виктор Мелёхин. Его небрежный пас завершился голом нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова.

Тем не менее стоит учесть характер «Ростова». Несмотря на неудачную игру в защите, команда до последней минуты шла в атаку и в добавленное время добилась победы. Точный удар с пенальти записал себе в актив Максим Осипенко.

«Ростов» уступил «Уралу» на минувшей стадии Кубка России (Путь РПЛ) по сумме двух матчей (1:2 и 1:1). В каждой встрече линия обороны гостей допускала грубые ошибки, повлёкшие за собой пропущенные мячи. Тем не менее новая формула турнира позволяет подопечным Валерия Карпина реабилитироваться за провал.

«Ростов» и «Пари Нижний Новгород» провели четыре личные встречи. Три завершились победой подопечных Валерия Карпина (4:3, 2:1 и 2:1), а один матч выиграли нижегородцы (2:1). Отметим, что в каждой встрече было забито минимум три мяча.

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В минувшем туре команды провели генеральную репетицию кубкового матча. Судя по всему, «Ростов» возьмёт мяч под контроль, захватив территорию, а хозяева будут действовать на контратаках. Поскольку в защите у соперников нет надёжности, весьма вероятно, что «Ростов» и «Пари НН» обменяются забитыми голами. Неплохо выглядит ставка на «обе забьют» за коэффициент 2.05.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Пари НН» — «Ростов» 16 марта 2023 года

Горлов и Карпин не являются сторонниками жёстких оборонительных схем. Их футболисты умеют атаковать и вряд ли будут «парковать автобус» даже в кубковой игре. В пользу нашей версии история личных встреч — во всех четырёх матчах голами отметилась каждая из команд.

Ставка: обе забьют за 2.05.

Экспресс с коэффициентом 9.67.

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Прогноз на матч «Пари НН» — «Ростов» с коэффициентом 3.04.

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