«Фрайбург» — «Ювентус». Тихой сапой Аллегри идёт к финалу Лиги Европы

16 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Фрайбург» — «Ювентус». Начало игры — в 20:45 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 2.28. Успех немцев оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Фрайбург» — «Ювентус» 16 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Фрайбург» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 2.07 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Лиги Европы «Фрайбург» — «Ювентус» (16.03.2023)

«Ювентус» победил «Фрайбург» со счётом 1:0 на домашней арене в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Смотреть этот матч было непросто, но результат безусловно порадовал фанатов итальянцев. «Ювентус» выглядит очень неплохо, даже снятие 15 очков в Серии А за финансовые махинации не выбило команду из колеи.

В минувшие выходные туринцы победили главного аутсайдера Серии А «Сампдорию» — со счётом 4:2. Порадовали яркой игрой в атаке, но пропустили дважды — это не может радовать Массимилиано Аллегри.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Благодаря этой победе туринский гранд по-прежнему не потерял надежд на место в еврокубках и даже может помечтать о Лиге чемпионов. «Ювентус» отстаёт от идущей шестой «Аталанты» на четыре очка.

Отметим, что за весь сезон команда Аллегри пропустила 22 гола — лучше показатели только у лидирующего «Наполи». Оборону туринцы выстроили очень приличную. А в атаке отличную форму набрал Анхель Ди Мария. Он в одиночку решил исход противостояния с «Нантом», он же забил единственный гол в ворота «Фрайбурга» в первом матче.

«Фрайбург» в последнее время играет не так хорошо, но в последнем туре Бундеслиги они вернулись на победный путь, оказавшись сильнее «Хоффенхайма» — 2:1. Команда идёт на пятом месте. За титул им уже не побороться, но в еврокубках они наверняка будут.

Первая игра была откровенно тяжёлым зрелищем, и вряд ли что-то изменится во втором матче. Аллегри, как никто другой, умеет играть по счёту, ну а «Фрайбург» не обладает такой атакующей мощью, чтобы гарантированно забить. Поставим здесь на ничью и ТМ 2.5 гола. В букмекерской конторе «Фонбет» дают коэффициент 3.55 на этот исход, а ещё дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: ничья и ТМ 2.5 за 3.55.

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