«Реал Сосьедад» — «Рома». Моуринью не растеряет преимущество

16 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Рома». Начало – в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 2.05. Успех римлян оценивается аналитиками коэффициентом 4.05. Поставить на ничью предлагают за 3.27.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Рома» 16 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Рома» (16.03.2023)

«Реал Сосьедад» примет команду Жозе Моуринью в Испании. Римляне имеют в активе комфортные домашние 2:0, но едут в страну басков после кошмарного поражения в Серии А.

«Рома» получила оплеуху от «Сассуоло», проиграв со счëтом 3:4. Это поражение отбросило «Рому» на пятое место в Серии А. Тем не менее результат первого матча заставляет рассматривать римлян в числе основных претендентов на победу в Лиге Европы.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Тем более что «Реал Сосьедад» в кризисе. В минувшие выходные баски проиграли «Мальорке» и опустились с третьего на четвёртое место в Примере. Теперь «Реал Сосьедад» всего на три очка опережает «Бетис». Команда пропустила 24 гола в 25 матчах, но в атаке дела обстоят не так здорово — только 33 забитых мяча.

Баски здорово играют дома: единственное поражение в этом сезоне им смог нанести «Манчестер Юнайтед». С другой стороны, «Роме» и не нужно побеждать. Имея комфортное преимущество в два мяча, Жозе Моуринью наверняка сыграет вторым номером, забетонировав все подходы к своей штрафной. Что-что, а это «Рома» умеет хорошо. Да и с сильными соперниками в этом сезоне римляне играют куда лучше, чем с середняками и аутсайдерами.

Матч будет изобиловать единоборствами и, скорее всего, завершится ничьей. Поставим на мирный исход при условии ТМ 2.5 гола. В букмекерской конторе «Фонбет» дают коэффициент 3.40 на этот исход, а ещё дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: ничья и ТМ 2.5 за 3.40.

Экспресс с коэффициентом 12.00.

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