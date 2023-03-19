«Сент-Луис» — «Виннипег». Павел Бучневич это просто так не оставит

20 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис» — «Виннипег». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Джетс» в основное время можно с коэффициентом 2.30. Успех «Блюз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Виннипег» 20 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Сент-Луис» — «Виннипег» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.62, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс» (20.03.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги близится к завершению. Идёт активная борьба за места в плей-офф. 20 марта состоятся четыре встречи. В одной из них на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе померяются силами местный «Сент-Луис Блюз» и «Виннипег Джетс». Первое вбрасывание запланировано на 2:00 мск.

«Сент-Луис» в текущем сезоне очень нестабилен. Сейчас он располагается лишь на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от идущего на восьмой строчке «Виннипега» составляет целых 14 очков. У «блюзменов» есть несколько матчей в запасе, но кардинально они ничего не меняют.

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Шансов добыть путёвку в плей-офф у команды из Сент-Луиса крайне мало. К тому же совсем недавно она начала перестройку. «Музыканты» расстались с рядом основообразующих игроков, в том числе с Владимиром Тарасенко, Иваном Барбашёвым и капитаном Райаном О'Райлли.

Восстановился от повреждения и набрал сумасшедшую форму Павел Бучневич. Ввиду обмена сразу двух центрфорвардов Крэйг Берюбе решил попробовать россиянина на острие атаки в матче с «Сан-Хосе» (4:2). Дебют получился весьма удачным. Бучневич выиграл девять из 15 вбрасываний, а также отметился двумя голевыми передачами.

После этого «Сент-Луис» потерпел поражения в матчах с «Вегасом» (3:5) и «Миннесотой» (5:8), а также обыграл «Вашингтон» (5:2). Во всех этих встречах Бучневич отметился набранными очками. Таким образом, он продлил свою результативную серию до 11 матчей. За этот период времени он забросил семь шайб и отдал 12 голевых передач.

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«Виннипегу» Бучневич может доставить немало проблем. К тому же к предстоящему матчу «Джетс» подходят не в самой лучшей форме. За последние 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ они одержали только три победы. Обыграли «Эдмонтон» (7:5), «Флориду» (5:4 ОТ) и «Тампа-Бэй» (3:2).

Также клуб из Виннипега уступил в серии послематчевых буллитов «Лос-Анджелесу» (5:6 ОТ) и в овертайме проиграл «Сан-Хосе» (2:3 ОТ). Во всех остальных встречах потерпел поражения в основное время и много пропустил. За этот период времени в его ворота забросили целых 49 шайб.

Впрочем, стоит отметить, что в соперниках у «Джетс» были преимущественно очень сильные и пребывающие на подъёме команды. Плюс продолжает осваиваться новобранец Владислав Наместников. Стартовый отрезок в новом клубе россиянин выдал впечатляющий. Он отметился тремя ассистами и двумя заброшенными шайбами в четырёх матчах.

Много времени адаптация занять не должна, ведь Наместников хорошо знаком с главным тренером «Виннипега» Риком Боунессом. «Сент-Луису» форвард, вероятно, забьёт гол-два. С результативностью у «Джетс» редко возникают проблемы. За 69 встреч в регулярке они забросили 212 шайб.

У «музыкантов» в нападении тоже всё отлично, в частности благодаря Бучневичу. За 68 матчей они забили 215 голов. А вот в обороне у «Сент-Луиса» проходной двор. За этот же период времени он пропустил целых 252 шайбы. Пожалуй, наилучшим вариантом для ставки выглядит ТБ 6 шайб за коэффициент 1.82.

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Стоит отметить, что нередко ошибается основной голкипер «Блюз» Джордан Биннингтон. В недавнем матче с «Миннесотой» скандально известный вратарь затеял драку, за что получил двухматчевую дисквалификацию. В предстоящей игре его будет замещать либо 22-летний Джоэль Хофер, сыгравший всего один матч в этом сезоне, либо 37-летний Томас Грайсс.

Зацепиться за очки при таком раскладе будет крайне непросто. К тому же история последних очных встреч всецело на стороне «Джетс». Во всех шести они одержали победы. Вся надежда на Павла Бучневича. Раздухарившийся лидер «музыкантов» вряд ли это оставит просто так. Посмотрим, что ему удастся придумать.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Виннипег» 20 марта 2023 года

«Сент-Луис» переживает трудные времена. Команда практически лишилась шансов на плей-офф и занята перестройкой. Она очень много пропускает. С другой стороны, в отличной форме пребывает Бучневич и некоторые другие хоккеисты «Блюз». С результативностью у них полный порядок. У «Виннипега» лучше положение, но на последнем отрезке сезона он выглядит невзрачно. 49 пропущенных шайб в 11 играх говорят сами за себя. Понятно, что в соперниках были лидеры, но в победе «Джетс» в предстоящем матче есть поводы усомниться. Предлагаем проверить верх по голам. Забивают обе команды достаточно и регулярно.

Ставка: тотал больше 6 шайб за коэффициент 1.82.

Экспресс с коэффициентом 11.91.

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