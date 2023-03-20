«Локомотив» — ЦСКА, третий матч. Владислав Третьяк прав

Президент Федерации хоккея России и бывший вратарь армейцев сказал, что железнодорожники играли лучше в последней встрече.

21 марта состоится третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Локомотив» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.46, успех армейцев оценён экспертами в 2.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Локомотив» — ЦСКА 21 марта 2023 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.34, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.60. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ «Локомотив» Ярославль — ЦСКА Москва (21.03.2023)

В Континентальной хоккейной лиге на 21 марта запланированы две встречи 1/4 финала Кубка Гагарина. Отдельное внимание уделим третьей игре между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча пройдёт на льду «Арены-2000» в Ярославле, первое вбрасывание состоится в 19:30 мск. Счёт в серии 2-0 в пользу армейцев.

Подопечные Сергея Фёдорова во второй игре серии обыграли «Локомотив» (3:2). Гости удачно начали встречу, забив уже на четвёртой минуте. Максим Берёзкин на 33-й минуте увеличил преимущество, но для клуба это стало последней заброшенной шайбой.

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ЦСКА же сумел отыграться, забросив три шайбы подряд. Победный гол хозяев на счету Михаила Григоренко, он также отдал передачу в матче. За девять игр у него 12 очков — лучший бомбардир плей-офф на данный момент. При этом «Локомотив» перебросал соперника 42:17, но даже это не помогло победить.

Игорь Никитин считает, что его команде нужно поверить в себя, чтобы начать реализовывать свои моменты, обрести уверенность. Серия едет в Ярославль при счёте 0-2, но унывать ещё рано, хотя в прошлом плей-офф ЦСКА обыграл «Локомотив» 4-0 в серии. Неужели это может повториться?

Хозяева в этом сезоне весьма неплохо выступали в регулярке, но пока им не удаётся показать себя. Не хватает совсем немного для победы. В Ярославле у клуба поддержка трибун и родные стены. Думается, команде должно быть проще. В регулярном чемпионате «Локомотив» выиграл 22 из 34 игр дома, что весьма неплохо.

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Плюс за три встречи в плей-офф на своём льду клуб выиграл два матча. ЦСКА, естественно, сильнее «Витязя», но особого преимущества у армейцев нет. Пусть и сказывается чуть больше опыта и характер, но проигрывать хозяевам дома нельзя, они это прекрасно понимают.

Игорю Никитину придётся поработать над ошибками и настроить железнодорожников на победу. Это тяжело, команда расстроилась из-за последнего поражения, ведь вела в счёте 2:0. Однако нужно найти силы двигаться дальше. В случае ещё одного поражения серию будет не спасти.

Мы проверим ставку на то, что «Локомотив» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.30. В этом сезоне Никитин дома уже обыгрывал Фёдорова. Сейчас деваться некуда, больше ошибок допускать нельзя. К тому же пришло время не отсиживаться в обороне и осторожничать, а показать своё нападение. Если тактику не менять, то ЦСКА заберёт серию легко.

Владислав Третьяк раскритиковал игру ЦСКА в серии с «Локомотивом» в первых двух периодах второго матча. По его мнению, именно красно-синие дают сопернику так играть – позволяя железнодорожникам показывать активную игру с первых минут в первом и втором матче серии.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 21 марта 2023 года

У ярославцев отличная команда, но пока с ЦСКА она не показывает всю свою силу, не хватает уверенности в себе. Никитину придётся с этим разобраться. Плюс серия едет в Ярославль, где хозяева дома играют весьма неплохо и поддержка трибун обеспечена. Предлагаем поверить в железнодорожников и поставить на то, что они не проиграют, а тотал будет больше 3.5 шайбы.

Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал больше 3.5 шайбы за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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