«Металлург» — «Авангард», третий матч. Михаил Кравец невозмутим

21 марта состоится третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Металлург» — «Авангард». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.45. Успех омичей по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина «Металлург» — «Авангард» 21 марта 2023 года

Букмекеры считают, что третий матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Металлург» — «Авангард» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.81. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.40. Заключить пари на то, что обе забьют с первой по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Металлург» Магнитогорск — «Авангард» Омск (21.03.2023)

Первый раунд плей-офф КХЛ получился очень интересным и подарил болельщикам множество эмоций. 21 марта состоятся два третьих матча 1/4 финала Кубка Гагарина. В самой раннем из них на стадионе «Арена Металлург» в Магнитогорске местный «Металлург» примет «Авангард». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

«Металлург» ужасно провёл вторую половину регулярного чемпионата КХЛ. Илья Воробьёв пытался улучшить игру команды от обороны. Для этого даже был приглашён в качестве тренера защитников Дмитрий Рябыкин. Однако нужного эффекта это не дало. Команда так и не адаптировалась к новому для себя стилю.

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«Магнитка» утратила стабильность и погрузилась в кризис. Она потерпела ряд поражений и закончила сезон лишь на пятом месте в таблице Восточной конференции. В плей-офф злоключения «лис» продолжились. Они с большим трудом и не без удачи обыграли в 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилист».

Серия затянулась на семь матчей. В трёх из них «Металлург» проиграл в основное время. Также он три раза победил в овертайме. Примечательно, что в решающей игре подопечные Воробьёва отыгрались с 1:3. Интригу они сумели возродить только за шесть минут до конца матча. Очень повезло.

Серия с «Авангардом» пока что складывается для магнитогорцев отвратительно. В первом матче они уступили в овертайме (1:2 ОТ). Во втором проиграли в основное время со счётом 3:4. Причём после первого периода «лисы» «горели» 0:3. И шансов на победу их лишил свой же игрок — Джош Карри. При счёте 3:3 он получил глупое удаление, которое привело к пропущенной шайбе и поражению.

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«Авангард» вторую половину регулярного чемпионата КХЛ провёл намного успешнее, нежели «Металлург». Он добыл отличные результаты и закончил сезон на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Пошла на пользу «ястребам» смена главного тренера. Михаил Кравец быстро направил их в нужное русло.

У омичей улучшилась игра в большинстве, что немаловажно в плей-офф. Также набрали потрясающую форму ведущие хоккеисты, в особенности Владимир Ткачёв и Рид Буше. По итогам регулярки россиянин занял второе место в таблице лучших бомбардиров КХЛ, набрав 59 (23+36) очков. Американец же стал третьим в списке лучших снайперов лиги. Он забросил 31 шайбу в 64 играх.

В плей-офф «Авангард» стартовал не лучшим образом. Он уступил на домашнем стадионе в первом матче серии с «Сибирью» (1:2 ОТ). Зато после этого омичи три раза подряд обыграли новосибирцев в основное время (4:1, 4:1 и 4:1). И в пятом матче серии они выиграли в овертайме (4:3 ОТ). Таким образом, добыли путёвку в следующую стадию турнира.

Пятый матч с «Сибирью» наиболее интересен. Он очень похож на последнюю игру «Авангарда» с «Металлургом». Суть в том, что подопечные Кравца в обоих случаях полностью провалили второй период. Эта проблема уже давно им докучает. В регулярке она нередко негативно отражалась на результатах.

Впрочем, в послематчевом интервью Кравец заявил, что его подопечным пойдёт на пользу результат. По мнению тренера, этот опыт показывает, что ни с одной командой нельзя выключаться и играть неправильно. Нужно делать всю свою работу от первой и до последней смены.

Также Кравец признался, что победа в этой встрече очень важна психологически. Наставник рассказал, что она даёт возможность провести время с семьёй в хорошем настроении, а также сделать выводы и спокойно подготовиться к следующей игре. Что ж, к ней «ястребы» подходят во всеоружии.

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Поможет ли «Магнитке» домашний стадион переломить ход серии? Верится с трудом. По игре «Авангард» на данном этапе выглядит намного предпочтительнее. Поставить на его победу в матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Пять из шести последних очных встреч закончились именно так.

Прогноз и ставка на матч Кубка Гагарина «Металлург» — «Авангард» 21 марта 2023 года

«Металлург» напрочь утратил стабильность во второй половине регулярного чемпионата и до сих пор не может её обрести. У Ильи Воробьёва многое не получается. Его подопечные местами играют невнятно и регулярно терпят поражения. У «Авангарда» же лишь одна проблема — ужасные вторые периоды. В остальном у него всё шикарно. «Ястребы» подходят к грядущему матчу в замечательном тонусе, с шестиматчевой беспроигрышной серией. История шести последних очных встреч всецело на их стороне.

Ставка: победа «Авангарда» в матче за коэффициент 2.03.

Экспресс с коэффициентом 7.42.

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