Словакия — Люксембург. Кристофер Мартинс не поможет гостям избежать поражения

23 марта состоится матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Словакия — Люксембург. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты «Фонбет» отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу словаков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех гостей оценён экспертами в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Словакия — Люксембург 23 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч Словакия — Люксембург не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура квалификации ЧЕ-2024 Словакия — Люксембург (23.03.2023)

В четверг вечером Словакия примет Люксембург в первом для команд отборочном матче Евро-2024. Хозяева поля подходят к этой встрече, находясь в плохой форме: Словакия не смогла победить в пяти последних матчах во всех турнирах. В последний раз они сыграли вничью 0:0 с командой Чили в товарищеской встрече. Это была их третья ничья подряд.

Если посмотреть на результаты Словакии в отборочных турнирах чемпионата Европы, то можно отметить, что они выиграли всего один раз в последних пяти матчах. С другой стороны, три последние матча Словакия не проиграла. Свой последний матч дома в отборе Евро-2020 они сыграли со сборной Ирландии. Основное время завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти словаки были точнее. Эта победа принесла им путёвку на Евро-2020.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Люксембург в последнее время пытается выбраться из ранга футбольных карликов. И постепенно уровень команды растёт. К примеру, в последних пяти своих матчах у команд ни одного поражения: одна победа и четыре ничьих. Другой вопрос, что Люксембургу трудно даются победы. В 11 последних отборочных матчах на Евро они выиграли всего один раз. И, кстати, здесь у них пять поражений подряд, причём в четырёх матчах команда пропускала минимум дважды. На выезде дела совсем плохи: 14 поражений в последних 15 играх.

Люксембург — непростой соперник. У этой команды появляются футболисты, которые вполне конкурентоспособны на европейском уровне, достаточно вспомнить того же спартаковца Кристофера Мартинса. Однако вдолгую соперничать с сильными соперниками футболистам герцогства пока не под силу. Поставим на победу Словакии при ТМ 2.5 гола в матче. «Фонбет» предлагает на этот исход коэффициент 3.40. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, выполнив простое условие.

Ставка: победа Словакии и ТМ 2.5 за 3.40.

Экспресс с коэффициентом 6.43.

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