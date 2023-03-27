Польша — Албания. Левандовски победит, но удовлетворения не будет

27 марта состоится матч 2-го тура группового этапа квалификации Евро-2024 Польша — Албания. Начало игры — в 21:45 мск. Эксперты «Фонбет» в качестве фаворитов выделяют хозяев поля: поставить на победу поляков можно с коэффициентом 1.57, а успех албанцев оценён в 7.20. Заключить пари на ничью можно за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Польша — Албания 27 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча Польша — Албания не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.74. Если обе сборные смогут забить, то сыграет коэффициент 2.30. Заключить пари на то, что как минимум одна из сборных не сумеет отличиться, можно за 1.58. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч квалификации Евро-2024 Польша — Албания (27.03.2023)

27 марта в отборе Евро-2024 нас ждёт матч между сборными Польши и Албании. Хозяева уже успели проиграть первую встречу, а гости ещё не начинали отборочный турнир.

Польша стартовала с досадного поражения 1:3 от Чехии. Команда Фернанду Сантуша ужасно начала, пропустив два гола в первые три минуты встречи. Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами. У поляков было территориальное преимущество, однако воплотить его в забитые голы они не смогли.

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Это поражение стало для сборной Польши третьим подряд. Две встречи до этого были на ЧМ-2022, причём команда уступила финалистам турнира: Аргентине в последнем туре группового этапа и Франции в 1/8 финала.

Польша одержала только одну победу в пяти своих последних матчах. Если говорить о квалификации на чемпионат Европы, то Польша выиграла четыре из пяти последних встреч. При этом они отлично играют дома: 16 матчей без поражений в играх отбора Евро на своём поле. В четырёх из пяти последних игр команда не пропускала голов.

Албания приезжает в Варшаву, чтобы провести первый матч с ноября 2022 года. Тогда в товарищеском матче они одержали домашнюю победу над Арменией со счётом 2:0. Однако это единственная победа Албании в последних 11 матчах во всех турнирах.

На выезде у албанцев есть трудности: в 10 последних матчах на чужом поле у них только одна победа. В отборочных турнирах к чемпионатам Европы Албания проиграла три из четырёх последних встреч и не смогли забить в двух матчах

В ближайшем матче Фернанду Сантуш не сможет рассчитывать на Мэтти Кэша, а у албанцев большие потери: Берат Джимшити, Ардиан Исмаили, Кейди Баре и Армандо Броя травмированы. Это серьёзные потери для Албании, которой и так бы пришлось тяжело в Польше. Роберт Левандовски и компания — явные фавориты матча. Скорее всего, они победят, но этот успех не будет крупным. Поставим на победу Польши с форой (-1) за коэффициент 1.88 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

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