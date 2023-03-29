«Торонто» — «Флорида». Бобровский не тащит

30 марта состоится матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Мэйпл Лифс» в основное время можно с коэффициентом 2.10, а успех «Пантерз» идёт за 3.00. На ничью предлагают поставить за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» 30 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.39, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.85. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.00, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Торонто» — «Флорида» (30.03.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат 30 марта 2023, четверг. 02:30 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

В Национальной хоккейной лиге на 30 марта запланированы всего три матча в рамках регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между «Торонто» и «Флоридой», которая пройдёт на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто. Первое вбрасывание состоится в 2:30 мск.

«Мэйпл Лифс» накануне обыграли в гостях «Нэшвилл» (3:2), Джон Таварес отметился дублем и результативной передачей, поучаствовав во всех трёх шайбах команды. У него 75 очков в 72 встречах. Остон Мэттьюс отметился ассистентским дублем, для него это 77-е очко в 66 играх регулярки.

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«Торонто» можно поздравить с выходом в плей-офф, в седьмой раз подряд. Для этого команде хватило 97 очков, набранных в 73 встречах. Стоит также отметить, что клуб с 2004 года не проходил дальше первого раунда плей-офф.

«Флорида» проиграла четыре матча кряду. Клуб располагается на девятой строчке Востока, набрав 79 очков в 74 матчах. Отставание от зоны плей-офф составляет всего три очка, но серия поражений не внушает доверия. Сергей Бобровский проиграл третий матч подряд, пропустив суммарно 13 шайб. Он отразил 22 из 26 бросков «Оттавы». Неужели вратарь уже не так хорош, как прежде?

История очных встреч соперников за гостями, у «Флориды» 30 побед в 52 играх, тогда как у «Торонто» — 22, весомым преимуществом назвать это сложно. Плюс последние матчи говорят о лучшей готовности хозяев. В этом сезоне соперники встречались дважды. Оба раза побеждали «Мэйпл Лифс» (5:4 ОТ и 6:2).

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Думается, в победе хозяев сейчас сомневаться не приходится, команда в отменной форме и готова к плей-офф. Гости же последний отрезок проводят неудачно. Поражения преследуют команду Бобровского.

Плюс у «Лифс» дома 25 побед в 37 играх и отменные показатели по сезону. У гостей же на выезде всего 15 побед в 37 матчах. Показатели куда хуже. Поэтому мы рекомендуем ставку на победу «Торонто» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.60.

В 8 из 10 последних очных встреч тотал был больше пяти шайб. И в этом сезоне тотал также был больше пяти шайб за матч. Так что ждём голевой матч и победу хозяев.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Торонто» — «Флорида» 30 марта 2023 года.

«Мэйпл Лифс» вышли в плей-офф в седьмой раз подряд, плюс главные звёзды в порядке и готовы идти за Кубком Стэнли. «Пантерз» же серьёзно буксуют под занавес сезона и уже за зоной плей-офф, четыре поражения кряду совсем не помогают. Зачастую очные встречи были с высоким тоталом. Поэтому проверим победу хозяев через тотал больше.

Ставка: победа «Торонто» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 7.51.

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