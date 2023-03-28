«Колорадо» — «Миннесота». Ничушкин вернёт лидерство

Матч за первое место в Центральном дивизионе не будет скучным.

30 марта состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд». Начало игры – в 5:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Колорадо» в основное время можно с коэффициентом 2.18, а шансы «Миннесоты» оцениваются аналитиками в 3.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» 30 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» будет результативным: на тотал больше 5.5 шайбы можно поставить за 1.84, а на тотал меньше 5.5 шайбы – за 2.04. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Миннесота» (30.03.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат 30 марта 2023, четверг. 05:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

С приближением плей-офф НХЛ особое внимание любителей хоккея приковано к матчам прямых конкурентов за высокие места в турнирной таблице. Одна из таких игр состоится в Денвере. На лёд «Болл-Арены» выйдут «Колорадо Эвеланш» и «Миннесота Уайлд». Стартовое вбрасывание назначено на 30 марта в 5:00 мск.

Борьба за стратегическое преимущество в первом раунде плей-офф среди лидеров Центрального дивизиона в этом сезоне развернулась на на шутку. На первое место претендуют три команды – «Миннесота» (95 очков), «Колорадо» (94) и «Даллас» (92). Лидирующим «Уайлд» до конца регулярного чемпионата осталось сыграть восемь матчей, а «Колорадо» и «Далласу» – по девять.

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Прогресс «Миннесоты» в последние несколько недель впечатляет. Команду Дина Эвасона начали списывать со счетов, когда лидер и лучший бомбардир команды Кирилл Капризов получил травму. Однако «Миннесота» набрала очки в восьми из девяти следующих матчей и вырвалась в лидеры своего дивизиона.

Парадоксально увеличилась и результативность команды. В девяти матчах после травмы Капризова «дикари» забросили 38 шайб, тогда как в девяти играх до злополучной встречи с «Виннипегом» команда из Денвера отличилась всего 18 раз.

Бремя лидерства взял на себя Мэтт Болди. 21-летний американец забросил 9 из 25 шайб «Миннесоты» в последних пяти играх. В последнем матче с «Сиэтлом» (5:1) Болди отметился вторым за месяц хет-триком.

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Однако сейчас бомбардирские навыки придётся проявить в матче с действующим обладателем Кубка Стэнли. Только в двух из шести последних матчей в Денвере «Миннесота» забросила в ворота «Колорадо» более одной шайбы, и только одна из этих встреч закончилась победой гостей.

В составе «Эвеланш» отличную форму после травмы набрал Валерий Ничушкин. В последних девяти матчах российский нападающий набрал 13 (4+7) очков, а результативная серия длится уже семь игр. Причём в двух последних встречах Ничушкин отмечался заброшенными шайбами.

«Колорадо» такая прыть в исполнении россиянина приносит немалую пользу. «Лавины» выиграли 9 из 10 последних матчей. Впрочем, стоит сделать скидку на уровень соперников. На этом временном отрезке «Колорадо» лишь дважды сыграл с клубами из топ-10 своих конференций и выиграл только одну из этих двух встреч.

Настроение и нерв игры за первое место в конференции будет напоминать плей-офф. Важно отметить, что команды уже дважды встречались в текущем сезоне и оба матча выиграл «Колорадо», причём «лавины» сделали это на льду соперника. Поставить на победу хозяев в основное время при тотале больше 4.5 шайбы можно с коэффициентом 2.50.

Прогноз и ставка на матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд» 30 марта 2023 года

«Колорадо» и «Миннесота» сойдутся в матче за лидерство в Центральном дивизионе, и по атмосфере это будет напоминать плей-офф. Шансы хозяев более предпочтительны – «Миннесота» за последние три года лишь однажды побеждала в Денвере и проиграла «Колорадо» оба матча на своём льду в текущем сезоне. «Лавины» и «дикари» не просто ведут захватывающую борьбу за выгодную позицию перед плей-офф, но и делают это чаще всего зрелищно.

Ставка: победа «Колорадо» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.50.

Экспресс с коэффициентом 10.41.

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