«Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Овечкин смирился?

Александр старается, но команда не может выиграть и отдаляется от плей-офф. В последнем матче Ови прервал голевую серию.

31 марта состоится матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 1.85, а успех «Кэпиталз» идёт за 3.50. На ничью предлагают поставить за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» 31 марта 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.80, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» (31.03.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат 31 марта 2023, пятница. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

В Национальной хоккейной лиге на 31 марта запланировано большое количество интересных матчей регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между «Тампа-Бэй» и «Вашингтоном», которая пройдёт на льду «Амали-Арены» в Тампе. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

Подопечные Джона Купера накануне обыграли в гостях «Каролину» (4:0). Андрей Василевский третий раз в сезоне сыграл «на ноль», отразив 31 бросок. Он прервал серию из трёх поражений. Никита Кучеров сделал две передачи в матче. У него 104 очка за 75 игр.

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Брейден Пойнт отметился дублем и передачей, у него 86 очков за 75 встреч в сезоне — второй бомбардир команды, после Никиты. Стивен Стэмкос забил гол и дважды ассистировал. Основные лидеры в порядке. После четырёх поражений такая победа придаёт сил и уверенности.

«Тампа-Бэй» располагается на шестой строчке Востока, набрав 92 очка в 75 встречах. Идущий на седьмом месте «Айлендерс» отстаёт на пять очков. Положение не из приятных, но паниковать не стоит.

«Вашингтон» располагается на 12-й строчке Востока, набрав 77 очков за 75 матчей. Отставание от зоны плей-офф — пять очков, но у команды восемь поражений за 11 последних встреч. Клуб победил «Айлендерс» (5:1), «Баффало» (5:4 Б) и «Чикаго» (6:1). Недавно проиграл на выезде «Питтсбургу» (3:4), а затем «Айлендерс» (1:2 Б).

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Таким образом команда проиграла в четырёх из пяти последних встреч. Овечкин предчувствует, что клуб не попадёт в плей-офф и всеми силами пытается сократить отставание до Уэйна Гретцки. Ему осталось ещё 72 шайбы до покорения рекорда.

Однако статистика очных игр остаётся за «Вашингтоном» — 40 побед в 66 матчах, когда у «Тампы» — 26. На выезде подопечные Питера Лавиолетта не радуют — 17 побед в 38 играх. Хозяева же выиграли в 25 из 37 дома. Морально и физически свежее будут «молнии», под конец сезона календарь не на стороне Овечкина.

В этой встрече мы рекомендуем ставку на победу «Тампы-Бэй» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.02. Лишь в ё из 10 последних игр с участием «молний» тотал был меньше 4.5 шайбы.

Возможно в ближайшем будущем вслед за Орловым «Кэпс» может обменять Кузнецова. По информации СМИ от него ждали в этом сезоне шагов вперёд и отчаянно в этом нуждались, но этого не случилось. Это также подрывает общее состояние команды, может сказаться на игре в целом.

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Журналист известного издания — Дом Лущишин дал всего 7% на то, что «Вашингтон» пройдёт в плей-офф. У подопечных Лавиолетта остаётся семь игр и пока непонятно как они смогут вырвать путёвку.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Вашингтон» 31 марта 2023 года.

«Вашингтону» под занавес регулярного чемпионата календарь преподносит неприятности. Команда до сих пор старается попасть в плей-офф. Однако побед мало и с сильными соперниками многое не получается. «Тампа» закончила чёрную полосу и основные лидеры в порядке. Плюс дома состав не проигрывал сопернику. Потому ставка на победу хозяев и тотал больше будет оптимальна.

Ставка: победа «Тампа-Бэй» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 6.38.

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