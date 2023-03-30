«Мальорка» — «Осасуна». Безвыигрышные серии продолжатся

31 марта состоится матч Примеры «Мальорка» — «Осасуна». Начало – в 22:00 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу балеарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех гостей оценивается в 3.90. На ничью дают коэффициент 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Мальорка» — «Осасуна» 31 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч Примеры «Мальорка» — «Осасуна» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 3.00, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.60. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Примеры «Мальорка» — «Осасуна»(31.03.2023)

Испанская Ла Лига вернётся с международной паузы матчем «Мальорка» — «Осасуна». В турнирной таблице команды разделяют всего два очка: «Осасуна» идёт на девятой строчке, «Мальорка» — на 11-й. И обе команды в последнее время играют слабо, что придаёт особой пикантности матчу.

«Мальорка» не выиграла ни одного из последних четырёх матчей, сыграв вничью и потерпев три поражения. Последняя победа островитян была ещё в феврале: пострадал «Вильярреал». В целом у балеарцев семь поражений в последних 12 матчах лиги.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В то же время «Мальорка» классно играет дома, уступив лишь в одном из восьми последних матчей в Примере на своём поле. Балеарцы — малорезультативная команда. Три последних матча с их участием были низовыми.

Что до «Осасуны», то у неё серия из трёх матчей без побед. Более того, «Осасуна» не смогла забить ни одного гола в каждом в этих трёх матчей, сыграв 0:0 с «Сельтой» и уступив «Валенсии» и «Вильярреалу». Памплонцы начали 2023 год с шестиматчевой беспроигрышной серии, но затем угодили в кризис: из девяти последних матчей они выиграли только два. Отставание от зоны еврокубков составляет уже семь очков.

В январе «Осасуна» победила «Мальорку» 1:0. Вообще, клуб из Памплоны проиграл только одну из последних десяти личных встреч в Примере. При этом семь из десяти матчей завершились вничью, пять из них были низовыми.

«Мальорка» подходит к этой игре без потерь, а вот «Осасуна» сыграет без Рубена Пеньи и Дарко Брашанаца.

Команды находятся рядом в турнирной таблице, играют малорезультативно, почти все последние встречи между ними завершились вничью. Не будем изобретать велосипед и поставим на ничью и ТМ 2.5 гола. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 2.90. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: ничья и ТМ 2.5 за 2.90.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

Энрике может сменить Гвардиолу на посту главного тренера «Манчестер Сити».

Марсело Бьельса близок к назначению на пост главного тренера сборной Уругвая.

Больше Головина в «Монако» получает лишь один футболист.