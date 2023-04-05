ЦСКА — СКА, третий матч. Ротенберг и Фёдоров за осторожность

6 апреля состоится матч финала плей-офф Западной конференции КХЛ ЦСКА — СКА. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу хозяев льда. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37, а шансы петербуржцев оценены в 3.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — СКА 6 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — СКА не порадует обилием голов: тотал больше 4.5 шайбы котируется за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён аналитиками в 1.95. Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 3.40.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА (06.04.2023)

Полуфиналы Кубка Гагарина набирают обороты. После двух матчей финала Западной конференции счёт равный. На льду стадиона «ЦСКА-Арена» в Москве в третьем матче серии ЦСКА примет СКА. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

ЦСКА не слишком убедительно выступал в конце регулярки. Сергей Фёдоров на фоне минимальной турнирной мотивации проводил тактические эксперименты, работая над повышением дисциплины. Если не брать в расчёт матчи c «Локомотивом» (1:4) и «Северсталью» (4:6), то тренер определённо достиг прогресса.

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В плей-офф красно-синие не раз побеждали за счёт надёжной обороны. Седьмой матч полуфинала Западной конференции с «Локомотивом» (5:0) — прямое доказательство. Адам Рейдеборн справился с 30 бросками соперниками и помог москвичам продолжить защиту титула.

Учитывая, что на пути к финалу конференции ЦСКА сыграл все 14 матчей, физическое состояние остаётся под сомнением. Впрочем запредельная мотивация защитить Кубок Гагарина нивелирует усталость. В первой игре в Санкт-Петербурге команды провели на льду 102 минуты, и в итоге заброшенная шайба Никиты Нестерова решила исход встречи (3:2 ОТ).

СКА мощно выступил в регулярке. Петербуржцы заняли первую строчку в сводной турнирной таблице КХЛ со 105 очками в активе. Подопечные Ротенберга продемонстрировали ударную игру в атаке — забросили 243 шайбы — лучший показатель в лиге. Чешский нападающий Дмитрий Яшкин стал лучшим снайпером и бомбардиром лиги, набрав 62 (40+22) очка.

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В плей-офф армейцы с Невы в очередной раз подчёркивают своё превосходство над соперниками в атаке. Петербуржцы забрасывают по 3,75 шайбы за игру. Если в регулярке роль бомбардира выполнял Дмитрий Яшкин, то в плей-офф на первый план выходит общекомандная работа. Марат Хайруллин забросил шесть шайб, а Дмитрий Яшкин, Василий Глотов и Никита Гусев — по пять.

Во многом благодаря этому команда Романа Ротенберга в 1/4 финала плей-офф Западной конференции не испытала серьёзных проблем в серии с «Торпедо», обыграв соперника в четырёх матчах. С 22 марта петербуржцы вели планомерную подготовку к финалу.

У гостей состав в отличной форме. Петербуржцы смогли не просто отыграться, а переломить ход событий. Главный тренер СКА Роман Ротенберг дал комментарий по поводу волевой победы (2:1), ответив, что команда с Невы провела хороший матч и продемонстрировала мужской характер. Массовая драка после финальной сирены — выплеск эмоций между двумя равными командами.

ЦСКА и СКА провели 109 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне гостей: у москвичей 53 победы в активе, а петербуржцы записали на свой счёт 56 выигранных матчей. Разница шайб в пользу подопечных Романа Ротенберга 264:248.

По статистике СКА превосходит московский клуб, но в матчах такого статуса многое решает психология. Рекомендуем присмотреться к ставке на тотал меньше 4.5 шайбы за 1.95. В первых двух матчах команды продемонстрировали надёжную игру в обороне. Они нанесли суммарно 161 бросок по воротам друг друга, но забросили лишь восемь шайб.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — СКА 6 апреля 2023 года

Команда Романа Ротенберга стабильнее выступала по ходу регулярки и более уверенно продвигалась в плей-офф. Однако в серии с закалённым ЦСКА на первую роль выходит психология игроков. Обе команды грамотно и дисциплинированно действуют в обороне. Учитывая, что стоит на кону, не стоит ожидать открытой и результативной игры до последних матчей серии. Отсюда ставка на тотал меньше 4.5 шайбы за 1.95.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 8.50.

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