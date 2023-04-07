«Милан» — «Эмполи». Златан Ибрагимович и компания набрали форму

7 апреля состоится матч 29-го тура Серии А «Милан» — «Эмполи». Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты «Фонбет» отдают предпочтение миланцам. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40, а шансы «Эмполи» оценены в 9.50. Заключить пари на ничью предлагается за 5.0.

Коэффициенты букмекеров на матч 29-го тура Серии А «Милан» — «Эмполи» 7 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Милан» — «Эмполи» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.05. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.75. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура Серии А «Милан» — «Эмполи» (07.04.2023)

Италия - Серия А. 29-й тур 07 апреля 2023, пятница. 22:00 МСК Милан Милан Не начался Эмполи Эмполи Кто победит в основное время? П1 X П2

«Милан» в прошлом туре одержал потрясающую победу в Неаполе и теперь постарается развить успех в домашнем матче с «Эмполи». Конечно, за скудетто уже не побороться, но постараться догнать «Лацио», идущий вторым, однозначно можно.

«Эмполи» перед этим матчем занимает только 14-е место, но угрозы вылета практически нет: команда на 12 очков опережает идущую на 18-м месте «Верону». В последнем туре «Эмполи» победил «Лечче»: три очка команде принёс гол Франческо Капуто с пенальти во втором тайме.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Эмполи» не так далёк от зоны еврокубков: «Торино», идущий на восьмом месте, опережает команду всего на семь очков, но, чтобы мечты стали реальностью, команде нужно забивать и набирать очки. А с этим есть проблемы: «Эмполи» забил в 28 турах всего 25 голов.

«Милан» подходит к этому матчу после своей лучшей игры в сезоне. Победа над «Наполи» была красивой и заслуженной, но она не помешает неаполитанцам оформить титул: «Милан» отстал на 20 очков. Таким образом, главная задача команды Стефано Пиоли на остаток чемпионата — побороться с «Лацио» за вторую позицию. Сейчас римляне опережают «россонери» на четыре очка.

Победа в прошлом туре прервала безвыигрышную серию «Милана» из четырёх матчей. Видно, что команда набрала ход и у неё не должно возникнуть проблем в игре с «Эмполи». Поставим на победу «Милана» и ТБ 2.5 гола. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 2.08. Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Милана» и ТБ 2.5 за 2.08.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

Кержаков: в «Кармиотиссе» зарабатывал около € 2 тыс. в месяц.

Дом Месси в Испании пытались ограбить.

Аршавин: в сборной России сейчас играют не все сильнейшие.