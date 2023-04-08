Алекс Перейра — Исраэль Адесанья. Ещё один провальный план мести

Похоже, новозеландцу так и не удастся поквитаться с бразильцем, а ведь это уже четвёртая попытка.

В ночь с 8 на 9 апреля на арене «Miami-Dade Arena» в Майами (США) состоится турнир UFC 287. Главным событием станет чемпионский бой в среднем весе между обладателем пояса Алексом Перейрой и бывшим чемпионом Исраэлем Адесаньей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

История очных встреч насчитывает три боя. Во всех Исраэль потерпел поражения. Он дважды уступил по правилам кикбоксинга и один раз проиграл в ММА в поединке за титул чемпиона. Удастся ли новозеландцу взять реванш? Примечательно, что Перейра является единственным бойцом, кому удалось отправить его в нокаут.

Когда бой Алекс Перейра — Исраэль Адесанья

9 апреля в рамках турнира UFC 287 в Майами (США) состоится главный бой в средней весовой категории между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.

Во сколько начало боя Перейра — Адесанья

Предполагается, что бой между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей начнётся не раньше 5:00 мск 9 апреля 2023 года.

По какому каналу покажут бой Перейра — Адесанья, где смотреть прямой эфир

Прямую трансляцию основного карда и поединка между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей можно посмотреть на канале «Матч ТВ».

Коэффициенты букмекеров на бой Алекс Перейра — Исраэль Адесанья

Букмекеры считают фаворитом Исраэля Адесанью. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.74. Шансы действующего чемпиона UFC в среднем весе Алекса Перейры оценили коэффициентом 2.15.

Прогноз на бой Алекс Перейра — Исраэль Адесанья

Соперничество бойцов длится уже довольно давно — с 2016 года. В плане техники Адесанья ни в чём не уступает, а где-то даже превосходит бразильца. Однако физические данные и сила удара на стороне Перейры. Его коронным приёмом является левый боковой. Именно он принёс победы в последних двух очных поединках.

Вопрос в том, удастся ли Исраэлю найти противоядие от этого приёма и наконец-то отомстить бразильцу. В преддверии предстоящего поединка он отметил, что это последний шанс. Новозеландец признался, что собирается выложиться по полной. Впрочем, мотивации не занимать и Перейре.

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Опыта выступлений в смешанных боевых искусствах у Адесаньи гораздо больше, чем у Алекса. На его счету почти в три раза больше боёв в ММА. До последнего поединка с Перейрой Исраэль был одним из самых доминирующих чемпионов лиги. Он наловчился защищаться от борьбы, а также грамотно разбивать соперников в стойке.

Однако именно навыков борьбы Адесанье не хватило для того, чтобы победить Перейру в чемпионском поединке. Он неоднократно переводил бразильца в партер, но там не мог развить своё преимущество. Если Исраэль не подтянет данный компонент, то вполне может наткнуться на четвёртое поражение.

Отдельно стоит отметить стойкость бразильца. В двух последних очных встречах у Адесаньи было гораздо больше шансов на победу. Он доминировал, то и дело нанося плотные удары. Однако Перейра умудрялся устоять на ногах и дождаться моментов для ответных взрывных атак.

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Немаловажно, кто из бойцов лучше проведёт работу над ошибками. Алекс готовится к поединку под руководством легендарных бойцов Чака Лидделла и Гловера Тейшейры. Последний недавно высказался, что Перейре в этот раз придётся быть ещё внимательнее и сконцентрированнее. Адесанья очень быстр и заряжен.

Также Тейшейра поделился мнением, что Алекс может закончить бой в любую секунду. Он отметил, что бразилец — финишёр, с очень мощным ударом. Недаром же у него прозвище Каменная рука. По мнению Гловера, Перейре нужно больше двигаться, и тогда будет результат.

На что ставить?

Бразилец грозится стать непобедимым соперником для новозеландца. В некоторых компонентах Алекс уступает Исраэлю, но другие навыки, в частности коронный левый боковой, это компенсируют. Работа с Лидделлом и Тейшейрой наверняка пойдёт ему на пользу и поможет лучше изучить соперника, а также извлечь уроки из ошибок в предыдущих боях.

По понятным причинам Адесанья сверхмотивирован. В недавнем интервью новозеландец отметил, что ему нечего терять, так как худшее уже произошло. Но это же может пойти Исраэлю во вред. Если он заиграется, как в последних двух очных встречах, это может выйти боком.

При таком раскладе в победу Перейры верится чуть больше. Несмотря на меньшее количество опыта боёв в ММА, ему удалось победить в чемпионском поединке. И с тех пор бразилец наверняка прибавил, получив новые знания. Поставить на его победу можно в букмекерских конторах за коэффициент 2.15.

Ставка: победа Алекса Перейры за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 10.89.

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