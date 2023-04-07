ЦСКА — СКА, четвёртый матч. Все способы хороши!

Фёдоров отреагировал на удаления Плотника за симуляцию, что он делал всё возможное для победы. А как быть с ударом голкипера в пах?

8 апреля состоится четвёртый матч 1/2 финала Кубка Гагарина ЦСКА — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.40, а успех петербуржцев оценён экспертами в 2.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Гагарина ЦСКА — СКА 8 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40. Поставить на гол на первой минуте можно за 12.5.

Анализ и прогноз на матч Кубка Гагарина ЦСКА Москва — СКА Санкт-Петербург (08.04.2023)

В континентальной хоккейной лиге 8 апреля всё внимание будет уделено четвёртому матчу 1/2 финала между ЦСКА и СКА, который пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу москвичей. Вратарские линии и ошибки в армейском дерби вышли на первый план.

Накануне в третьем матче подопечные Сергея Фёдорова победили со счётом (4:0). Адам Рейдеборн оформил третий шат-аут в 15 играх плей-офф. У него 93,2% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 1,92. Его визави в СКА Дмитрий Николаев имеет 92,18% отражённых бросков с коэффициентом надёжности 2,21 за 13 игр плей-офф.

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Первый период соперники провели на встречных курсах, но открыть счёт удалось лишь на 24-й минуте. Константин Окулов забросил шайбу. Под занавес второго периода Владислав Каменев использовал численное преимущество, забросив вторую шайбу. В третьем периоде Максим Соркин увеличил отрыв до трёх голов.

Точку поставил Фредрик Классон, забив в пустые ворота. Хозяева в тот момент играли в меньшинстве. У СКА по ходу встречи были моменты, но реализовать их не удавалось. В третьем периоде Ротенберг даже снял Никиту Гусева. После матча он сказал, что за команду играют только лучшие игроки, так было и так будет всегда.

Плюс у многих остались вопросы с эпизодом удара Матвея Гуськова в пах Дмитрия Николаева. Судьи не стали удалять игрока, хотя Александр Юдин, бывший защитник СКА, после матча высказался, что для многих это явное нарушение. Должны были удалять до конца матча. Впрочем, после драки кулаками не машут.

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В составе ЦСКА три раза подряд был удалён Сергей Плотников, в том числе за симуляцию. Тренер ответил на это в своём интервью. Фёдоров нисколько не обеспокоен, ведь, по его словам, хоккеист делал всё возможное для победы и команды. Чем ответит СКА на удар в пах голкипера, судейство и поведение московского клуба?

Ротенберг пообещал исправить ошибки, ведь команда уверена в своих силах. Плюс хватает резервов, чтобы пересобирать звенья и экспериментировать без потери качества игры. ЦСКА — команда с отличной обороной и опытными хоккеистами.

В пяти последних очных встречах, проходивших в Москве, СКА одержал только одну победу (3:2 ОТ). В остальных матчах, соответственно, побеждали москвичи, забрасывая каждый раз не менее трёх шайб. За три игры плей-офф соперники забросили всего 12 шайб, нанеся 216 бросков в створ. В этой серии большую роль играют вратарские линии, которые у команд на высоте.

Дома подопечные Фёдорова одержали семь побед за девять игр плей-офф. За 110 очных встреч команд у ЦСКА — 54 победы, тогда как у СКА — 56. Конкуренция на высоте, с фаворитом определиться трудно. Соперники в равных составах играют схоже, всё решают микромоменты и ошибки. Пока же в этом плане хозяева действуют более дисциплинированно и строже.

Мы рекомендуем проверить ставку на то, что ЦСКА не проиграет в основное время и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.14. Хозяева не планируют принимать чужие правила, но СКА – серьёзный соперник. Клуб уже сравнивал счёт в серии, поэтому не стоит его недооценивать. Однако дома стены помогают и поддержка трибун.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА — СКА 8 апреля 2023 года

Красно-синие повели в серии, но соперник силён. Однако ЦСКА дома играет отменно и последний раз проигрывал СКА на старте сезона-2022/2023. Плюс поддержка трибун будет гнать состав вперёд. Поэтому небольшое преимущество на стороне москвичей. Соперники за три игры ещё ни разу не забросили больше четырёх шайб. Поэтому перестрахуемся ставкой на то, что хозяева не проиграют через тотал меньше.

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.14.

Экспресс с коэффициентом 9.00.

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