«Ливерпуль» — «Арсенал». Артета выстоит

9 апреля состоится матч 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют лондонцев: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.90. Победа «Арсенала» оценена в 2.40. Заключить пари на ничью предлагается за 3.80.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» 9 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Арсенал» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.30. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.56. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.43.

Анализ и прогноз на матч 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» (09.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 30-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 18:30 МСК Ливерпуль Ливерпуль Не начался Арсенал Лондон Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» состоится 9 апреля в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Пол Тирни в 18:30 мск даст стартовый свисток. Для «Ливерпуля» текущий сезон протекает неудачно. Команда Юргена Клоппа за 28 туров АПЛ победила лишь 12 раз. Семь встреч завершились ничейным результатом, а в остальных девяти она проиграла.

Мерсисайдцы расположились на восьмой строчке турнирной таблицы. Отставание от границ зоны Лиги чемпионов составляет 10 очков, которые нивелировать за восемь туров до конца сезона будет задачей не из простых. Особенно учитывая расписание оставшихся встреч.

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Немецкий специалист столкнулся с множеством вызовов по ходу сезона. Начиная с кадровых проблем и игровой стагнации центральных полузащитников, заканчивая откровенно слабой игрой в завершающей стадии на фоне тяжёлой адаптации звёздных новичков. За 20 матчей после перерыва на ЧМ-2022 Дарвин Нуньес и Коди Гакпо суммарно забили лишь 10 голов.

Несмотря на трудности, которые сопровождают «Ливерпуль» по ходу сезона, подопечные Юргена Клоппа в домашних матчах максимально собраны. В текущем сезоне только «Лидсу» (1:2) и «Реалу» (2:5) удалось покинуть «Энфилд» победителями. Пять встреч завершились ничейным результатом, а в остальных 13 мерсисайдцы победили.

«Арсенал» уверенными шагами движется к чемпионству. Лишь раз подопечные Микеля Артеты дали повод усомниться в своих чемпионских амбициях. Они продемонстрировали психологическую стойкость и умение выходить из сложных ситуаций.

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С каждым туром до конца сезона давление на футболистов увеличивается. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий по поводу того, как его подопечные справляются с волнением. Он отметил, что поддержка болельщиков с трибун придаёт игрокам энергию и веру в собственные силы.

После февральского спада лондонцы выдали победную серию из семи матчей. На этом отрезке футболисты продемонстрировали яркую игру в атаке и эффективную в завершающей стадии. Суммарно они сделали 119 ударов по воротам, из которых 39 пришлись в створ. Суммарный счёт по итогам семи встреч — 23:6.

Вернувшийся в состав Габриэл Жезус усилил атаку. Леандро Троссард эффективно справляется с ролью «ложной девятки». Он хорош в оттягивании соперника на себя и в последнем пасе. За последние семь матчей на счету бельгийца семь результативных передач. Мартинелли вновь заиграл на высоком уровне, забив шесть голов и отдав одну результативную передачу на этом отрезке.

«Арсенал» пребывает в заметно лучшей игровой форме. Команда Микеля Артеты набрала крейсерский ход и с каждым матчем приближается к чемпионству. «Ливерпуль» по ходу сезона лишь дважды огорчил болельщиков, посетивших «Энфилд». Учитывая опыт и тактическую гибкость Юргена Клоппа, недооценивать мерсисайдцев не стоит. Мы бы рекомендовали заключить пари на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.85.

Прогноз и ставки на матч 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» 9 апреля 2023 года

После того как «Ливерпуль» забил семь безответных мячей в ворота «МЮ», недооценивать его в родных стенах определённо не стоит. Лишь в 2 из 20 домашних матчей во всех официальных турнирах подопечные Юргена Клоппа не сумели отметиться результативными действиями. «Арсенал» пребывает в отличной игровой форме. Команда Артеты преследует чемпионские цели и не намерена сворачивать с победной тропы. С учётом мотивации и атакующего потенциала команды, ожидается результативный сценарий. Рекомендуем ставку на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.85.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.85.

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