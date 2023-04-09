Экспресс на РПЛ с коэффициентом 18.29: Юран провалит дебют, Дзюба рассчитается с «Зенитом»

«Пари НН» возглавил опытный тренер, но всему своё время. Артём жаждет встречи с бывшей командой.

Не успели болельщики футбола отойти от горячего московского дерби, а уже 9 апреля их ожидают не менее интригующие встречи. Дзюба будет мстить «Зениту», Юран дебютирует у руля «Пари НН», а «Химки» будут учиться жить без Гогниева. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 18.29 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Химки»

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 16:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Химки Химки Кто победит в основное время? П1 X П2

Поражение от «Сочи» со счётом 0:2 стало катализатором положительных изменений в игре ЦСКА. Главный тренер видоизменил тактическую схему и перераспределил роли футболистов на поле. Мендес получил свободу для создания опасных моментов и стал системообразующим исполнителем армейцев. Набрал оптимальные кондиции Чалов. Фёдор в каждом матче умело действует в прессинге. С 38 очками ЦСКА занимает четвёртую строчку в таблице РПЛ.

Руководство «Химок» наконец-то решилось на изменения в тренерском штабе. Спартак Гогниев отправлен в отставку после поражения в минувшем матче РПЛ. Напомним, в 21-м туре гости проиграли «Краснодару» со счётом 0:6. Временно исполняющим обязанности тренера назначили Рината Билялетдинова. В его послужном списке работа с московским «Локомотивом» и «Рубином». Тем не менее есть большие сомнения, что специалист сумеет реанимировать «Химки».

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Армейцы находятся в оптимальных кондициях и сумеют добиться убедительной победы. Дисбаланс в обороне и отсутствие ведущего защитника Лысцова также свидетельствуют в пользу нашей версии. Рекомендуем изучить ставку на победу ЦСКА с форой (-2.5) за коэффициент 3.15.

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит»

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 20:00 МСК Локомотив М Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Тандем Галактионова и Дзюбы не сбавляет! «Локомотив» в весенней стадии чемпионата РПЛ одержал победы в четырёх матчах подряд. Положительные результаты помогли выйти из опасной зоны. Теперь от 13-го места железнодорожников отделяют шесть очков. Стоит отметить, как главный тренер изменил тактическую схему и психологию команды. «Локомотив» действует с явным уклоном в сторону атаки — за четыре матча он забил 11 мячей.

«Зенит» находится в выигрышной ситуации — конкуренты за первое место сами уходят из гонки. Кризис «Спартака» практически снял вопрос о чемпионстве. Подопечные Семака на семь очков опережают ближайшего преследователя. Теперь его роль перешла к «Ростову» Валерия Карпина. Судя по всему, футболисты несколько потеряли мотивацию, что стало причиной вылета из Кубка и поражения от «Урала» со счётом 0:2 в РПЛ.

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«Локомотив» заслуженно одержал четыре победы подряд в РПЛ. Команда отлично поработала на зимних сборах, угадала с главным тренером и дала шанс Артёму Дзюбе. Не является секретом, что габаритный форвард особым образом настраивается на игры с принципиальными соперниками —Карпин подтвердит. В трёх из четырёх последних встреч РПЛ с участием железнодорожников забито минимум четыре мяча. Рекомендуем изучить ставку на тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.70.

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Пари НН»

МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур 09 апреля 2023, воскресенье. 19:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Краснодар» при Владимире Ивиче пока старается оправдывать ожидания болельщиков. Серб обещал, что его команда будет играть в атакующий хоккей – и она играет. После неудачного дебюта в Кубке России с ЦСКА (0:3) хозяева разыгрались и в следующих семи матчах допустили лишь одно обидное поражение — от «Локомотива» (2:3). Кроме того, в пяти случаях «быки» неизменно забивали минимум два гола соперникам разного уровня.

На домашнем стадионе «Краснодар» при Ивиче пока не проигрывал, поэтому с «Пари НН» постарается проявить себя в полной мере. Впрочем, недооценивать нижегородцев сейчас нельзя, несмотря на серию из пяти поражений подряд. И всё основывается на том, что в команду совсем недавно пришёл Сергей Юран.

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Именитый российский специалист уже пообещал, что его подопечные не вылетят в Первую лигу, однако ждать мгновенного прогресса не приходится. У «Пари НН» слишком много проблем, а пяти дней для резкого преображения не хватит. Вероятнее всего, серия поражений гостей продолжится, и пока им важно лишь не проиграть крупно. Рассмотрим победу хозяев с форой (-1) с коэффициентом 2.15.

Экспресс на матчи 9 апреля:

Ставка 1: победа ЦСКА над «Химками» с форой (-2.5) за 3.15.

Ставка 2: тотал больше 3.5 мяча в матче «Локомотив» — «Зенит» за 2.70.

Ставка 3: победа «Краснодара» над «Пари НН» с форой (-1) за 2.15.

Общий коэффициент: 3.15 Х 2.70 Х 2.15 = 18.29.

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