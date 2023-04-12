«Фейеноорд» — «Рома». Как же хитёр Жозе Моуринью!

13 апреля состоится первый матч четвертьфинала Лиги Европы «Фейеноорд» — «Рома». Начало – в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех итальянского клуба эксперты оценили коэффициентом 3.20. Поставить на ничью можно за 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Фейеноорд» — «Рома» 13 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» сомневаются, что матч «Фейеноорд» — «Рома» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Фейеноорд» — «Рома» (13.04.2023)

«Фейеноорд» и «Рома» встретятся в матче-ремейке финала Лиги конференции прошлого сезона. Тогда «джалоросси» завоевали трофей, победив клуб из Нидерландов со счётом 1:0. Теперь эти две команды встретятся ещё раз — в четвертьфинале Лиги Европы.

«Рома» находится в хорошей форме перед первым матчем в Роттердаме. Команда Жозе Моуриньо занимает третье место в Серии А и борется за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. К матчу с «Фейеноордом» римляне подходят с двухматчевой победной серией.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Рома» победила «Зальцбург» в раунде плей-офф Лиги Европы с общим счётом 3:0, а затем уверенно прошла «Реал Сосьедад» в 1/8 финала.

«Джалоросси» не пропустили ни одного гола в четырёх последних матчах Лиги Европы. Оборонительная тактика Моуринью была на высоте. Португалец знает, как побеждать в еврокубках даже с командами, которых изначально не относят к фаворитам.

«Фейеноорд» лидирует в голландской Эредивизии, опережая «Аякс» на восемь очков. Роттердамская команда не проигрывала с 3 ноября. Тогда австрийский «Штурм» обыграл «Фейеноорд» со счётом 1:0 в рамках группового этапа Лиги Европы.

«Рома» же временами испытывает трудности на выезде. Восемь побед, шесть ничьих и шесть поражений в выездных матчах этого сезона: 23 гола забито и 22 пропущено. С другой стороны, итальянцы предельно хороши в этом плей-офф Лиги Европы. Жозе Моуринью очень хитёр. В прошлом году он уже побеждал «Фейеноорд», пусть и не на чужом поле, зато в финале. Поставим на победу «Ромы» и в этот раз. Эта команда буквально создана под плей-офф еврокубков. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 3.20. За регистрацию букмекер дарит всем фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Ромы» за 3.20.

Экспресс с коэффициентом 6.96.

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