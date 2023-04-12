«МЮ» — «Севилья». Есть Каземиро — есть игра!

Без бразильца в АПЛ были проблемы. Но в Лиге Европы он доступен.

13 апреля состоится первый матч четвертьфинала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Севилья». Начало – в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех испанского клуба эксперты оценили коэффициентом 8.50. Поставить на ничью можно за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Севилья» 13 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Севилья» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98. Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Севилья» (13.04.2023)

13 апреля в 1/4 финала Лиги Европы сыграют «МЮ» и «Севилья». Игра пройдёт на легендарном «Олд Траффорд». Хозяева занимают четвёртое место в АПЛ, а гости — 13-е место в Ла Лиге.

«МЮ» в выходные одержал домашнюю победу 2:0 над «Эвертоном» в АПЛ. Эта победа означает, что «МЮ» не проиграл в шести из последних семи матчей во всех турнирах. Этот отрезок включил в себя победы над «Брентфордом» и «Эвертоном» в Премьер-лиге, две виктории над «Бетисом» в Лиге Европы, а также над «Фулхэмом» в Кубке Англии. «МЮ» шикарно играет дома: уже 25 матчей подряд без поражений.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается Лиги Европы, то «МЮ» не проигрывает в этом турнире девять матчей. Они выиграли четыре последних домашних матча во втором по значимости еврокубке, пропустив в этих встречах всего два гола

«Севилья» в выходные сыграла вничью 2:2 с «Сельтой» в Ла Лиге. Несмотря на то что команда осталась вдесятером уже в середине первого тайма, «Севилья» забила два гола, но на последних минутах не смогла удержать преимущество.

«Севилья» выиграла только один из четырёх последних матчей: у «Кадиса» в Ла Лиге. Команда совсем недавно сменила тренера: вместо Хорхе Сампаоли андалусийцами теперь руководит Хосе Мендилибар.

«Севилья» выиграла три из последних семи матчей Лиги Европы. Все — дома. В гостях «Севилья» потерпела четыре поражения подряд и не смогла забить ни одного гола.

«МЮ» в этом матче придётся обойтись без Маркуса Рашфорда, зато доступны Каземиро и Кристиан Эриксен. Бразилец схватил дисквалификацию в АПЛ, но в Лиге Европы этот ключевой для тен Хага исполнитель играть может.

Конечно, «МЮ» — фаворит. «Севилье» придётся много играть без мяча и уповать на контратаки. Поставим на минимальную победу англичан. Этот результат устроит обе стороны: испанцы постараются решить исход противостояния в свою пользу дома. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 5.50. За регистрацию букмекер дарит всем фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «МЮ» 1:0 за 7.50.

Экспресс с коэффициентом 6.96.

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