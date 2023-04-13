«Крылья Советов» — «Химки». Неудачный старт пятого тренера

Теперь Талалаев пришёл спасать химчан, но пока ему нечего ловить. Особенно в матче с самарцами.

15 апреля состоится матч 23-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Химки». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех химчан оценивается аналитиками коэффициентом 6.85. Поставить на ничью предлагают за 4.61.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Химки» 15 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Крылья Советов» – «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 1.91.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Химки» (15.04.2023)

МИР Российская Премьер-лига. 23-й тур 15 апреля 2023, суббота. 14:00 МСК Крылья Советов Самара Не начался Химки Химки Кто победит в основное время? П1 X П2

Очередной тур чемпионата России по футболу стартует в субботу, 15 апреля. Одним из первых состоится матч в Самаре, где на одноимённом стадионе местные «Крылья Советов» примут подмосковные «Химки». Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 мск.

«Крыльям Советов» пришлось нелегко после возобновления сезона. Подопечные Игоря Осинькина встречались с очень сильными соперниками. Они проиграли с крупным счётом ЦСКА (0:4), «Динамо» (0:1), «Ахмату» (0:1), а затем вылетели из Пути РПЛ Кубка России, уступив армейцам.

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Стоит отметить, что дома самарцы по-прежнему выступают уверенно. В шести последних официальных матчах проиграли только «Ахмату». В то же время важнейшую победу в прошлом туре им удалось одержать в игре с «Сочи» на выезде (2:1). Благодаря этому результату «Крылья Советов» закрепились на 12-м месте, с отрывом от опасной зоны на пять очков.

Теперь важно выиграть вновь, так как конкуренты — «Пари НН» и «Факел» — достаточно близко. Отрыв от нижегородцев как раз равен пяти очкам. Разумеется, с таким преимуществом чувствовать себя спокойно хозяева не могут. Особенно перед матчем с соперником, которого не удалось обыграть в двух последних очных встречах.

Недавняя игра с «Сочи» дала надежду на возрождение эффективности в атаке, ведь впервые с ноября получилось забить больше одного гола. Отличились Илья Гапонов и Фернандо Костанца, однако все всё ещё ждут активности от новичка команды Владимира Писарского. Второй бомбардир РПЛ, перешедший из «Оренбурга», в чемпионате за «Крылья Советов» ещё не забивал.

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Хороший шанс предоставляется сейчас, ведь более нестабильного соперника, чем «Химки», представить сложно. Красно-чёрные расстались со Спартаком Гогниевым, но уже нашли не просто постоянного тренера до конца сезона, а даже перспективного – новую работу получил Андрей Талалаев. Российский специалист ранее в этом сезоне успел поработать в «Ахмате» и «Торпедо».

Три года назад Талалаев уже тренировал «Химки» в Первой лиге и добивался неплохих результатов. Однако веры в глобальные изменения мало. После ухода Сергея Юрана ни один из следующих тренеров команды не добивался мгновенного успеха. У гостей много игровых проблем, которые быстро не решаются тактическими перестановками.

Тем не менее времени на адаптацию у Талалаева нет, если ещё стоит цель сохранить прописку в элитном дивизионе. Сейчас «Химки» располагаются на предпоследнем месте, опережая «Торпедо» лишь по дополнительным показателям. В случае поражения от «Крыльев Советов» отставание от спасительной строчки вырастет до 14 очков.

Отыграть столько подмосковной команде будет почти невозможно. Пока у неё не получается ничего. В первых матчах второго круга хоть и проваливалась оборона, но была подвижность в атаке – ничья с «Факелом» (1:1) и яркая игра с «Зенитом» (2:3). Но сейчас у гостей серия из трёх поражений в играх с «Краснодаром», «Ростовом» и ЦСКА с общим счётом 0:10.

У «Химок» есть шанс перезагрузиться в концовке сезона, однако мгновенного преображения ждать не приходится. «Крылья Советов» намерены оторваться от конкурентов в борьбе за выживание, продлив победную серию до двух матчей. Дома с красно-чёрными они ещё не теряли очков и даже не пропускали. Поэтому стоит рассмотреть ставку на сухую победу хозяев за 2.33.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Химки» 15 апреля 2023 года

«Химки» начинают новый этап со старым тренером. В клуб вернулся Андрей Талалаев, подписав длительный контракт. Подобное решение говорит о том, что красно-чёрные здраво оценивают вероятность вылета и думают о будущем. «Крылья Советов» будут максимально мотивированы, они преодолели сложный календарный период, а в ближайших турах намерены добиться стопроцентного результата. Снова не стоит ждать большого количества голов, но те, что будут, забьют хозяева.

Ставка: победа «Крыльев Советов» всухую за 2.33.

Экспресс с коэффициентом 8.74.

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