«Наполи» — «Милан». Хвича и Осимхен снова в дуэте

Лучший бомбардир выздоровел, а значит, вместе с Кварацхелией они готовы к новым достижениям.

18 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Наполи» – «Милан». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «Милана» оценивается в 4.65. На ничью дают коэффициент 3.60.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Милан» 18 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Наполи» – «Милан» не будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Милан» (18.04.2023)

После первой встречи в этой паре интриги стало ещё больше. Дело в том, что «Милан», который считался аутсайдером, смог выиграть — 1:0. Однако списывать «Наполи» со счетов рано. Команда Лучано Спаллетти ответный матч проводит дома и может обыграть любого соперника.

«Наполи» сейчас явно не в лучшей форме. В апреле хозяева сыграли четыре матча и выиграли только один из них. Ещё два закончились поражениями от «Милана», а на выходных неаполитанцы сыграли вничью с «Вероной» — 0:0.

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Травма лучшего бомбардира Виктора Осимхена сказалась на результатах. К матчу с «Вероной» он восстановился, но Спаллетти оставил его и Хвичу в запасе. Лидеров пришлось выпускать после часа игры без голов, чтобы попытаться вырвать победу, но ничего не получилось. За весь матч «Наполи» нанёс всего один удар в створ ворот.

Может показаться, что команда, которая в такой форме подходит к важному матчу, не должна считаться фаворитом. Но «Милан» в этом плане недалеко ушёл от неаполитанцев. В последних восьми встречах у него всего две победы, обе как раз в играх с «Наполи».

«Милан» точно так же экономил силы в чемпионате и на матч с «Болоньей» выпустил не основной состав. Отыграли гости неплохо, но довольствовались только ничьей. «Россонери» в очередной раз подвела реализация моментов. Эта проблема для Стефано Пиоли стоит очень остро, но он пока ничего не может с ней сделать.

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Просто удивительно: по воротам середняков и аутсайдеров «Милан» наносит десятки ударов, а забивает в лучшем случае один гол. А из 10 ударов в створ ворот «Наполи» ровно половина превратились в голы. Слабо верится, что и в третьем матче «россонери» смогут так же убойно реализовывать свои моменты.

В отчётной встрече Лучано Спаллетти впервые за месяц сможет выпустить свою атаку в оптимальном составе. Это должно принести свои плоды. «Милан» небезгрешен, если постараться можно найти подходы к его воротам. Главное не ошибаться в обороне.

«Наполи» в последнее время очень сильно не везло. Если проблемы не сломили команду и она соберётся, показав свой реальный уровень, то имеющегося преимущества «Милану» может не хватить. Это не «Тоттенхэм», в гостях у которого можно было спокойно отстоять ничью. Ставим на проход «Наполи» за 2.13.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Милан» 18 апреля 2023 года

«Наполи» нужно выжимать максимум из преимущества домашнего поля и возвращения лидера атаки. «Милан» сейчас неидеален, этим тоже нужно пользоваться. В том, чтобы отыграть преимущество в один мяч, нет ничего сверхсложного. Даже после поражения в первой встрече неаполитанцы выглядят фаворитами в борьбе за выход в полуфинал. На их проход и поставим.

Ставка: выход в полуфинал «Наполи» за 2.13.

Экспресс с коэффициентом 8.35.

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