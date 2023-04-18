«Колорадо» — «Сиэтл», первый матч. Ничушкин начинает поход за вторым Кубком

19 апреля состоится первый матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Сиэтл». Начало встречи — в 5:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.83. Успех «Кракен» оценён экспертами в 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Колорадо» — «Сиэтл» 19 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что первый матч плей-офф НХЛ «Колорадо» — «Сиэтл» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.40. Заключить пари на то, что обе забьют в первые 30 минут, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.54.

Анализ и прогноз на первый матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» — «Сиэтл Кракен» (19.04.2023)

В Национальной хоккейной лиге стартует первый раунд плей-офф. 19 апреля состоятся четыре встречи 1/8 финала Кубка Стэнли. В самой поздней из них на стадионе «Болл-Арена» в Денвере померяются силами «Колорадо Эвеланш» и «Сиэтл Кракен». Первое вбрасывание запланировано на 5:00 мск.

В последних 19 матчах в регулярном чемпионате НХЛ «Колорадо» потерпел всего три поражения. В овертайме он уступил «Эдмонтону» (1:2 ОТ). В основное время «лавины» проиграли «Питтсбургу» (2:5) и «Миннесоте» (2:4). Также они три раза победили в овертайме и дважды выиграли в серии послематчевых буллитов.

Капризов установил необычное достижение в плей-офф НХЛ.

Во всех остальных играх подопечные Джареда Беднара одержали победы в основное время. За этот промежуток времени они забросили 77 шайб. В 34 (15+19) из них принял участие Натан Маккиннон. Всего же канадец набрал в этом сезоне 111 (42+69) очков. Он занял пятое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.

Отлично помогли Маккиннону Микко Рантанен и Валерий Ничушкин. Финн под занавес регулярки набрал сумасшедшую форму и стал пятым игроком в истории «Колорадо» с 50+ заброшенными шайбами в сезоне. Всего он набрал 105 (55+50) очков. Россиянин не так часто радовал результативностью. Однако его вклад нельзя недооценивать.

Ничушкин стал лучшим российским хоккеистом сезона НХЛ по показателю полезности. Проведя 53 матча, он заработал общий коэффициент полезности «+15». Да, форвард пропустил солидную часть сезона из-за рецидива травмы. Однако во второй половине сезона он стабильно появлялся на льду и помогал своей команде добывать важные победы.

Галиев: финал 2018-го? Я уже не помню, что вчера было.

«Сиэтл», в свою очередь, в последних 18 матчах добыл лишь девять побед, причём две из них были одержаны в дополнительное время. Также он уступил в овертайме «Далласу» (3:4 ОТ) и проиграл в серии послематчевых буллитов «Нэшвиллу» (1:2 Б). Во всех остальных играх потерпел поражения в основное время и немало пропустил.

В результате подопечные Дэйва Хэкстола закончили сезон на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Впрочем, для команды, которая дебютировала в НХЛ только в прошлом сезоне, такой результат — уже большое достижение. Качество и уровень состава у неё гораздо ниже, чем у многих других вышедших в плей-офф клубов.

У «Сиэтла» очень много молодых, неопытных игроков. Один из них — Мэтти Бенирс, по мнению журналиста Грега Вышински, является главным претендентом на «Колдер Трофи» — награду, которая ежегодно вручается лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ.

В 80 матчах в регулярке Бенирс набрал 58 (24+34) очков. В плей-офф 20-летний хоккеист вряд ли будет столь же результативен. На нём наверняка скажется давление. У «Колорадо» состав будет посбалансированнее и посильнее. Поставить на победу «лавин» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

В конце концов, «Колорадо» является действующим обладателем Кубка Стэнли. По итогам этого розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ он занял первое месте в Центральном дивизионе. У «Эвеланш» гораздо больше опыта выступлений в плей-офф, чем у «Сиэтла». Плюс грядущий матч состоится на их домашнем стадионе в Денвере.

Фёдоров: НХЛ? Я никуда не собираюсь.

Единственной негативной новостью для «лавин» является то, что выбыл из состава на неопределённый срок ведущий защитник Кейл Макар. Потеря болезненная. Хотя без него «Эвеланш» обыграли «Виннипег» (4:2) и «Нэшвилл» (4:3) в последних двух матчах регулярного чемпионата. Думается, не отразится отсутствие защитника на результате и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Колорадо» — «Сиэтл» 19 апреля 2023 года

У «Колорадо» лучше результаты как на последнем отрезке сезона, так и на дистанции. Его лидеры набрали отличную форму. Плюс встреча состоится на домашнем стадионе «Эвеланш». Скорее всего, защиту титула они, несмотря на отсутствие Макара, начнут с уверенной победы. У «Сиэтла» хуже состав, а также гораздо меньше опыта выступлений в плей-офф.

Ставка: победа «Колорадо» за коэффициент 1.83.

Экспресс с коэффициентом 11.22.

Билялетдинов: мы все на кураже.

Каменский: в КХЛ хочет вступить ещё одна команда из Казахстана.

Форвард «Миннесоты»: Капризов молод и голоден, он постоянно хочет забить.

Терещенко: если Фёдоров возглавит «Коламбус», это будет плюсом для российского хоккея.