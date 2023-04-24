«Жирона» — «Реал». Голов Бензема на всех хватит

25 апреля состоится матч 31-го тура Примеры «Жирона» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «сливочных» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех бело-красных оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Жирона» — «Реал» 25 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Жирона» — «Реал» Мадрид получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Реал» (25.04.2023)

Испания - Примера. 31-й тур 25 апреля 2023, вторник. 20:30 МСК Жирона Жирона Не начался Реал Мадрид Мадрид Кто победит в основное время? П1 X П2

Позади полуфинальные матчи Кубка Испании и 30 туров Ла Лиги. На 25 апреля запланирована встреча, которая откроет программу 31-го тура Примеры. На стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» померяются силами «Жирона» и мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Этот сезон хозяева проводят весьма продуктивно. Они твёрдо закрепились в середняках чемпионата Испании. На данный момент бело-красные располагаются на 10-м месте. Отставание от зоны еврокубковых турниров примерно так же велико, как и отрыв от зоны вылета.

Болельщики «Пари НН» попытались пройти на матч РПЛ по чужим Fan ID.

В 30 турах в Ла Лиге подопечные Анхеля Мичела одержали 10 побед и восемь раз сыграли вничью, в том числе с «Реалом» (1:1) на «Сантьяго Бернабеу» и «Барселоной» (0:0) на «Спотифай Камп Ноу». Бело-красные забили 44 мяча, а сами пропустили 43.

Для команды, которая ещё в прошлом сезоне выступала в Сегунде, результаты очень даже хороши. В ресурсах «Жирона» сильно ограничена. Из известных футболистов здесь можно выделить, пожалуй, лишь Виктора Цыганкова, выступающего за сборную Украины. Ранее он долгое время играл за киевское «Динамо».

Примечательно, что украинец присоединился к «Жироне» совсем недавно — в начале этой зимы. С тех пор он провёл в составе бело-красных 11 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Цыганков в момент стал одним из лидеров. Но вот удастся ли ему помочь команде избежать поражения в предстоящей встрече?

Гендиректор «Крыльев Советов» подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.

Некоторое время «Реал» сильно штормило, но на последнем отрезке сезона он набрал очень хороший ход. «Сливочные» добыли путёвку в финал Кубка Испании, разгромив «Барселону» в ответном матче — 4:0. Также они вышли в полуфинал Лиги чемпионов, уверенно победив «Ливерпуль» (5:2 и 1:0) и «Челси» (2:0 и 2:0).

Ответный матч с «Челси» интересен тем, что Карло Анчелотти принял решение заменить Карима Бензема на 71-й минуте. В послематчевом интервью он посетовал на насыщенный календарь, а также отметил, что хотел дать обладателю «Золотого мяча» больше времени на отдых, как Тони Кроосу и Луке Модричу.

Во второй половине текущего розыгрыша Ла Лиги Бензема не так результативен, как в первой. За последние 10 туров он забил лишь пять мячей. Он оформил дубль в матче с располагающимся в зоне вылета «Эльче» и отметился хет-триком в игре с «Вальядолидом». Зато француз оформил хет-трики ещё и в Кубке Испании и Лиге чемпионов. Похоже, все силы он направил туда.

Впрочем, несмотря на ухудшившуюся результативность Бензема в чемпионате Испании, мадридцы за 10 туров уступили только «Барселоне» (1:2) и «Вильярреалу» (2:3). Также они сыграли вничью с «Атлетико» (1:1) и «Бетисом» (0:0).

Скорее всего, одержат результативную победу «сливочные» и в грядущей встрече. В 30 турах в Ла Лиге они забили 63 гола — больше всех. Статистика свидетельствует, что у «Жироны» не очень крепкая оборона, но вот с результативностью у неё всё в полном порядке. Вероятно, будет что-то в духе 2:1 или 3:1.

П2 + ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. Сейчас «галактикос» располагаются на втором месте в турнирной таблице. Теоретически у них даже есть шансы выиграть Ла Лигу. Дополнительной мотивации «сливочным» искать не нужно.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Жирона» — «Реал» 25 апреля 2023 года

«Жирона» трансформировалась в крепкого середняка. Она сильно ограничена в ресурсах, но цепляться за результаты в матчах с лидерами ей это не мешает. Другое дело, что второй раз подряд остановить мадридский «Реал» у неё вряд ли получится. Во второй половине сезона «сливочные» набрали шикарную форму. Результативные победы в матчах с сильными соперниками в различных турнирах говорят сами за себя. Скорее всего, выиграют и много забьют мадридцы и в предстоящей встрече.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

«Зенит» начал поиски игрока на замену Клаудиньо.

В «Акроне» штрафуют футболистов и тренеров за мат во время тренировки.

Руководство «ПСЖ» приняло решение бесплатно отпустить Месси.

«Локомотив» инициирует переговоры о продлении контракта с Артёмом Дзюбой.