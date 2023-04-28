«Реал» — «Альмерия». Чем плох Анчелотти?

Источник утверждает, что «сливочные» ведут переговоры с Зиданом. Однако действующий тренер близок к двум титулам этого сезона.

29 апреля 2023 года состоится матч Примеры «Реал» — «Альмерия». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.16. Шансы «Альмерии» оценены в 14.0. Заключить пари на ничью предлагается за 8.00.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Альмерия» 29 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Реал» — «Альмерия» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 3.10. Ставки на то, что мадридцы победят со счётом 3:0, принимаются за 7.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Реал» — «Альмерия» (29.04.2023)

29 апреля 2023 года в 32-м туре Примеры «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» будет принимать «Альмерию». Есть ли шансы у гостей любыми путями отобрать очки у мадридцев?

«Сливочные» спешат за новыми достижениями, которые войдут в историю. Они вышли в финал Кубка Испании и сыграют в полуфинале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». То ещё зрелище ожидает болельщиков, а тренеру остаётся лишь грамотно распределить силы.

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Однако стать чемпионами Испании в этом сезоне уже вряд ли получится, ведь «Барселона» опережает «Реал» уже на 11 очков, но команда Карло Анчелотти хочет продолжать борьбу до самого конца.

Действующие победители Ла Лиги занимают второе место в турнирной таблице с 65 очками. В последней встрече прервалась их серия побед, насчитывающая четыре матча. Внезапно «сливочные» проиграли «Жироне» в последнем туре со счётом 2:4. Все четыре мяча за соперника забил Валентин Кастельянос.

Поэтому предстоящая встреча будет важной не только для «Альмерии», но и «Реала». Красно-белые, в свою очередь, стремятся подняться как можно выше от зоны понижения. Победа в игре с мадридцами станет огромным зарядом уверенности для продолжения борьбы.

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Подопечные Руби занимают 15-е место с 33 очками, опережая зону вылета на два очка. «Альмерия», наоборот, прервала свою серию из двух поражений подряд. Команда на выезде обыграла «Хетафе» со счётом 2:1. Как это поможет в матче с грозными мадридцами?

«Реал» является главным фаворитом этого матча, и с этим трудно поспорить. В последнее время команда Анчелотти выглядит впечатляюще, за исключением встречи с «Жироной». Она выбила «Челси» из Лиги чемпионов. «Альмерии» будет что сказать в этой игре, но это максимум один гол.

Однако мадридцы будут в бешенстве из-за последнего поражения, и гостей ничего не спасёт. Предлагаем поставить на победу «Реала» с точным счётом 3:1 за коэффициент 11.0 по линии «Фонбет». Букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей всем, кто пройдёт регистрацию.

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Странно, что в целом у «сливочных» всё хорошо, но, по информации источника, Зидан и руководство «Реала» в последние несколько недель ведут переговоры о его возвращении на пост главного тренера. Думается, этого ждут все болельщики мадридцев.

Ставка: победа «Реала» со счётом 3:1 за 11.0.

Экспресс с коэффициентом 7.10.

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